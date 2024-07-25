NewJeans閔熙珍連番遭打壓 Jay Park睇唔過眼 歌詞直接Diss HYBE(有片)

韓國男歌手Jay Park(朴宰範)，近參與了由音樂製作人李輝珉、朴圭正，組成的R&B組合GroovyRoom新歌《IG》，同場還有rapper GEMINI、DAWN和Vince等藝人共同獻唱，而Jay Park負責rap的部份，直接diss由房時赫創立的娛樂公司HYBE，引而引發網友熱議。
Jay Park在《IG》的1分44秒鐘唱道：「In a new tee、new shoes、NewJeans minus HYBE (穿著新的T恤、新的鞋子、NewJeans 減去HYBE)。」擺明直接批評HYBE，對旗下女團NewJeans及其製作人閔熙珍，所作出的負壓與不公。
樂迷與網友均大呼叫好，紛紛在《IG》的YouTube評論中表示，十分開心地看到有其他K-Pop藝人，選舉挫強扶弱企在弱勢的一邊，敢於用歌詞直接diss HYBE，當中衡言說道：「Jay Park這太瘋狂了哈哈哈」、「歌詞讓我興奮不已，男人不應該退縮」、「HYBE已失去公眾的支持」、「New Jay Park let's go」、「imo, Jay Park's verse is the best。」
Jay Park的歌詞，無疑站在HYBE的對立面，說出K-Pop業內很多人想說的話，他diss HYBE的舉動，無疑引發業內同行與fans的廣泛關注，並從中反映HYBE欺負NewJeans及閔熙珍的行為，其實一直令很多人反感與質疑。