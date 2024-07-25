NewJeans閔熙珍連番遭打壓 Jay Park睇唔過眼 歌詞直接Diss HYBE(有片)

韓國男歌手Jay Park(朴宰範)，近參與了由音樂製作人李輝珉、朴圭正，組成的R&B組合GroovyRoom新歌《IG》，同場還有rapper GEMINI、DAWN和Vince等藝人共同獻唱，而Jay Park負責rap的部份，直接diss由房時赫創立的娛樂公司HYBE，引而引發網友熱議。

Jay Park在《IG》的1分44秒鐘唱道：「In a new tee、new shoes、NewJeans minus HYBE (穿著新的T恤、新的鞋子、NewJeans 減去HYBE)。」擺明直接批評HYBE，對旗下女團NewJeans及其製作人閔熙珍，所作出的負壓與不公。