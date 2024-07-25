熱門搜尋:
巴黎奧運 動漫節2024 書展2024 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-07-25 14:37:02

NewJeans閔熙珍連番遭打壓 Jay Park睇唔過眼 歌詞直接Diss HYBE(有片)

分享：
生活

網民力撐Jay Park，指其行為夠仗義。

韓國男歌手Jay Park(朴宰範)，近參與了由音樂製作人李輝珉、朴圭正，組成的R&B組合GroovyRoom新歌《IG》，同場還有rapper GEMINIDAWNVince等藝人共同獻唱，而Jay Park負責rap的部份，直接diss由房時赫創立的娛樂公司HYBE，引而引發網友熱議。

Jay Park在《IG》的144秒鐘唱道：「In a new teenew shoesNewJeans minus HYBE (穿著新的T恤、新的鞋子、NewJeans 減去HYBE)。」擺明直接批評HYBE，對旗下女團NewJeans及其製作人閔熙珍，所作出的負壓與不公。

生活

房時赫蝦女人與細路女的行為，很多人都看不過眼。

樂迷與網友均大呼叫好，紛紛在《IG》的YouTube評論中表示，十分開心地看到有其他K-Pop藝人，選舉挫強扶弱企在弱勢的一邊，敢於用歌詞直接diss HYBE，當中衡言說道：「Jay Park這太瘋狂了哈哈哈」、「歌詞讓我興奮不已，男人不應該退縮」、「HYBE已失去公眾的支持」、「New Jay Park let's go」、「imo, Jay Park's verse is the best。」 

Jay Park的歌詞，無疑站在HYBE的對立面，說出K-Pop業內很多人想說的話，他diss HYBE的舉動，無疑引發業內同行與fans的廣泛關注，並從中反映HYBE欺負NewJeans及閔熙珍的行為，其實一直令很多人反感與質疑。

adblk5
生活

Jay Park在GroovyRoom的新歌《IG》，直接diss由房時赫創立的HYBE。

GroovyRoomIGMV

生活

剛慶祝成立兩周年的NewJeans，宣布暫時休息。