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娛樂
2024-05-26 17:27:32

NewJeans韓國7所大學巡演 酬金全數捐出做慈善 新歌《How Sweet》橫掃全球排行榜(有片)

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NewJeans

NewJeans特別到台灣拍攝新一輯宣傳照。

韓國女團NewJeans上周五推出回歸主打歌《How Sweet》，即在網上掀起一片熱潮，昨日她們透過經紀人ADOR，向粉絲表示，「NewJeans(成員包括MinjiHanniDanielleHaerinHyein)將在7所大學舉行的校園音樂節中登台演出。我們計劃將所有演出酬金全數捐出。」

NewJeans昨日在高麗大學、27日在朝鮮大學、28日在東義大學和釜山大學、30日在東國大學和世宗大學、31日在中央大學等校園音樂節上亮相。在音樂節演出中，NewJeans將為觀眾帶來包括兩首主打新歌《How Sweet》和《Bubble Gum》，以及一系列熱門歌曲。

NewJeans昨日在高麗大學演唱《How Sweet

其實NewJeans剛在高麗大學音樂節上，熱情演繹了《How Sweet》和《Bubble Gum》，前一曲在音樂節前一天才發行，台下觀眾已能齊聲合唱，充分展現NewJeans的炙手可熱。在音樂節上，她們還獻唱了《NewJeans》和《ETA》，引發了熱烈反響。

此外，NewJeans的《How Sweet》在全球亦掀起了熱潮。該曲在日本Oricon「每日單曲排行榜」中一推出直接登上榜首，在中國QQ音樂三大榜單上均是排名第一。

而在全球最大音樂串流平台Spotify上，《How Sweet》亦脫穎而出，進入「每日熱門歌曲」全球榜單第118位。這首歌在Spotify包括韓國在內的11個國家的「每日熱門歌曲」排行榜上均名列前茅，足見NewJeans在全球範圍內的影響力。

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NewJeans昨日在高麗大學演唱《ETA

NewJeans

NewJeans宣布將韓國7所大學巡演的酬金全數捐出做慈善。

NewJeans

勢頭正盛的NewJeans，冷巷影相都可以咁有型。

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