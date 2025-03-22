NewJeans首度齊人襲港 NJZ仁川出發深夜到埗(附抵港照兼有片)

由Minji、Hanni、Danielle、Haerin、Hyein組成的五人女團 NJZ，與ADOR的官司昨日得出結果，南韓首爾中央地方法院裁定ADOR針對NJZ成員提出的假處分申請，禁止成員獨立進行演藝活動，包括廣告代言及音樂相關工作，一度令人擔心組合的首次香港行程會受到影響。NJZ方面昨天在官方IG回應判決，並表示照計劃3月23日為ComplexCon站台演出。今晚香港時間7時許從仁川機場出發，於深夜抵達香港。

K-POP界當紅女團NewJeans，去年11月召開緊急記者會，單方面宣布向所屬經理人公司ADOR解除專屬合約，並於今年2月暫改名為NJZ發展，同時落實首次全員來港出席亞博舉行的ComplexCon。

NJZ的航機約晚上11時37分抵達香港赤鱲角機場，逾200歌迷在現場守候，希望目睹偶像的風采，機場管理局方面亦派出大量人手，於特別通道維持秩序，並且推出約1.8米高的藍色屏風，阻擋歌迷拍攝，現場歌迷為有高舉手機，希望拍下偶像的芳容。

NJZ約凌晨零時22分步出特別通道閘口，一行5人有向歌迷及在場守候的傳媒揮手打招呼，當中以Hanni、Hyein最為熱情，之後5人步上接載的兩架七人車走，前面的七人車開出時發現漏行李，要工作人員拍打車身才停下再放行李上車，之後回下榻的酒店，沿途有機場管理局的汽車為他們開路，歌迷亦在此時陸續散去。