NewJeans 8月空降《SUMMER SONIC》 Hanni晒與小魚仙Halle Bailey合照

8 月全球兩大音樂節亮相

這隊平均年齡只有16歲的女團，被譽為出道即巔峰，是繼BLACKPINK後，最有機會征服全球的新一代女團。今日，日本《SUMMER SONIC》音樂節就宣布第三波演出名單，除了有台灣的張惠妹、落日飛車，還包括NewJeans將會在東京場演出。而美國芝加哥的《Lollapalooza》音樂節，亦將會邀請她們前往表演，換句話今年8月，NewJeans會在全球兩個最大音樂節亮相。