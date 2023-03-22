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娛樂
2023-03-22 21:55:27

NewJeans 8月空降《SUMMER SONIC》 Hanni晒與美人魚Halle Bailey合照

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成員平均年齡只有16歲的NewJeans，每次推出新歌在韓國都成為話題。

在韓國以至全球都愈來愈紅的女團NewJeans5位成員包括Minji(金玟池，18)Haerin(姜諧潾，16)Hyein(李惠仁，14)Hanni(范玉欣，18)Danielle(牟智慧，17)，去年7月出道，推出主打歌《Attention即橫掃各大音源榜，同名首張專輯《New Jeans》公布預購，銷量3天即達444,000份銷量。

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《SUMMER SONIC》音樂節公布NewJeans將會在東京場演出。

8月全球兩大音樂節亮相

這隊平均年齡只有16歲的女團，被譽為出道即巔峰，是繼BLACKPINK後，最有機會征服全球的新一代女團。今日，日本《SUMMER SONIC》音樂節就宣布第三波演出名單，除了有台灣的張惠妹、落日飛車，還包括NewJeans將會在東京場演出。而美國芝加哥的《Lollapalooza》音樂節，亦將會邀請她們前往表演，換句話今年8月，NewJeans會在全球兩個最大音樂節亮相。

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在韓國，NewJeans受歡迎程度緊貼BLACKPINK。

時尚資源直逼BLACKPINK

此外，時尚資源愈來愈豐富的NewJeans，早前成員Hanni，就獲邀請參加Gucci秋冬2023於巴黎舉行的發布會，同場還有新一代黑人美人魚Halle Bailey，以及女演員Julia Garner3人同場亮相，由於年齡相若因此成為好友，Hanni今日就晒出與Halle BaileyJulia Garner的合照，證明在時尚領域，以及演藝圈的影響力正與日俱增，直迫前輩BLACKPINK

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