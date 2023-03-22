NewJeans 8月空降《SUMMER SONIC》 Hanni晒與美人魚Halle Bailey合照

在韓國以至全球都愈來愈紅的女團NewJeans，5位成員包括Minji(金玟池，18歲)、Haerin(姜諧潾，16歲)、Hyein(李惠仁，14歲)、Hanni(范玉欣，18歲)及Danielle(牟智慧，17歲)，去年7月出道，推出主打歌《Attention》即橫掃各大音源榜，同名首張專輯《New Jeans》公布預購，銷量3天即達444,000份銷量。
8月全球兩大音樂節亮相
這隊平均年齡只有16歲的女團，被譽為出道即巔峰，是繼BLACKPINK後，最有機會征服全球的新一代女團。今日，日本《SUMMER SONIC》音樂節就宣布第三波演出名單，除了有台灣的張惠妹、落日飛車，還包括NewJeans將會在東京場演出。而美國芝加哥的《Lollapalooza》音樂節，亦將會邀請她們前往表演，換句話今年8月，NewJeans會在全球兩個最大音樂節亮相。
時尚資源直逼BLACKPINK
此外，時尚資源愈來愈豐富的NewJeans，早前成員Hanni，就獲邀請參加Gucci秋冬2023於巴黎舉行的發布會，同場還有新一代黑人美人魚Halle Bailey，以及女演員Julia Garner，3人同場亮相，由於年齡相若因此成為好友，Hanni今日就晒出與Halle Bailey及Julia Garner的合照，證明在時尚領域，以及演藝圈的影響力正與日俱增，直迫前輩BLACKPINK。