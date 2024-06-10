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娛樂
2024-06-10 17:22:10

NewJeans aespa夢幻聯動 互跳對方新歌舞蹈 摑了房時爀一大巴掌

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NewJeans與aespa的夢幻聯動，大大力摑了房時爀一大巴掌。

韓國4代女團最top的兩隊aespaNewJeans，竟然攜手合作，互跳對方的最新主打歌，而且不是一般跳，而是互派兩位成員到對方的組合裡，拍攝跳舞挑戰影片，並且放在自己的官方頻道。

周六下午，aespaYouTube頻道發布了KarinaGiselle，與NewJeansMinjiHaerin，隨著歌曲《Armageddon》起舞。NewJeans則禮上往來，派成員HanniDanielle來與aespaWinter、寧寧，挑戰新歌《How Sweet》的舞蹈。網民及fansNewJeansaespa夢幻聯動，不但反應熱烈，並且紛紛留言：「她們的舞蹈都跳得真好」、「美貌契合度真的很好」、「妳們要多些合作，非常賞心悅目」。

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NewJeans將於17日，先行公開日本出道專輯收錄曲《Right Now》MV。

基於NewJeans的創意總監閔熙珍，與HYBE炒大鑊時，爆出房時爀當時指， NewJeans的出道就是要把SM娛樂的aespa盡情踩落地下輾壓，現在兩隊女團大方合作，等如在房時爀臉上甩了一大巴掌。

此外，aespa將於本月2930日，連續兩天於首爾松坡區蠶室室內體育館舉辦第二次世界巡迴演唱會「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK: PARALLEL LINE」。而NewJeans本於21日，將在日本發行出道單曲《Supernatural》，並將於26日和27日在東京巨蛋舉辦第二次粉絲見面會「Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome」。

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aespa的世界巡演，將於月尾開始。

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