NewJeans aespa夢幻聯動 互跳對方新歌舞蹈 摑了房時爀一大巴掌

韓國4代女團最top的兩隊aespa與NewJeans，竟然攜手合作，互跳對方的最新主打歌，而且不是一般跳，而是互派兩位成員到對方的組合裡，拍攝跳舞挑戰影片，並且放在自己的官方頻道。

周六下午，aespa的YouTube頻道發布了Karina、Giselle，與NewJeans的Minji和Haerin，隨著歌曲《Armageddon》起舞。NewJeans則禮上往來，派成員Hanni、Danielle來與aespa的Winter、寧寧，挑戰新歌《How Sweet》的舞蹈。網民及fans見NewJeans與aespa夢幻聯動，不但反應熱烈，並且紛紛留言：「她們的舞蹈都跳得真好」、「美貌契合度真的很好」、「妳們要多些合作，非常賞心悅目」。