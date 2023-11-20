NewJeans BTS老闆房時爀 打造國際女團Katseye明年出道

K-Pop組合防彈少年團(BTS)、NewJeans及LE SSERAFIM的老闆房時爀，與環球唱片集團的子公司Geffen Records，合作的真人騷選秀紀錄片《The Debut：Dream Academy》，今年9月1日推出。在節目中，從來自世界各地的20位女孩中，挑選合適人選組成國際女團，近日團體正式定名為Katseye。

《Dream Academy》在上周五晚，選出Katseye的6位成員，她們包括來自韓國的Yoonchae Jeong、菲律賓的Sophia Laforteza、瑞士的Manon Bannerman，以及美國籍成員Megan Skiendiel、Lara Rajagopalan及Daniela Avanzini等。Katseye成員，均是通過觀眾投票和評審評分選拔而成的。Katseye將於2024年推出全新專輯，而《The Debut：Dream Academy》即將上㗎。