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娛樂
2023-11-20 17:15:12

NewJeans BTS老闆房時爀 打造國際女團Katseye明年出道

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K-Pop組合防彈少年團(BTS)、NewJeans及LE SSERAFIM的老闆房時爀，與環球唱片集團的子公司Geffen Records，合作的真人騷選秀紀錄片《The Debut：Dream Academy》，今年9月1日推出。在節目中，從來自世界各地的20位女孩中，挑選合適人選組成國際女團，近日團體正式定名為Katseye。

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在《The Debut：Dream Academy》勝出的6位女孩。

《Dream Academy》在上周五晚，選出Katseye的6位成員，她們包括來自韓國的Yoonchae Jeong、菲律賓的Sophia Laforteza、瑞士的Manon Bannerman，以及美國籍成員Megan Skiendiel、Lara Rajagopalan及Daniela Avanzini等。Katseye成員，均是通過觀眾投票和評審評分選拔而成的。Katseye將於2024年推出全新專輯，而《The Debut：Dream Academy》即將上㗎。

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Katseye明年會正式進入樂壇。

房時爀稱， HYBE和Geffen的首次合作，會是一個漫長的旅程，他們對《Dream Academy》的結果，和所有參賽者的表現，均感到非常自豪。房時爀又祝福Katseye：「希望Katseye未來能夠在樂壇取得巨大的成就，相信這個團體將激勵全球fans。」而Katseye因為這個節目，已有三首曲目，分別是《Girls Don't Like》、《Dirty Water》《All the Same》，要要製作多一首主打歌，即可出道。

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Katseye會在明年出道。

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