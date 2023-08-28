NewJeans《Get Up》登Billboard專輯榜冠軍 發文感謝全球樂迷支持

今日NewJeans其公司ADOR稱，《Get Up》所以宣傳活動已經完結，而NewJeans亦開始為下一論新工作籌備。NewJeans則稱，「很高興通過《Get Up》取得了美好成績，感謝歌迷一直支持，希望可以繼續努力，呈現更多更好的作品給大家。」她們又提到在芝加哥和日本的音樂節上，能和歌迷們面對面交流，是非常難忘的經歷。

貼地清新印象功不可沒

由Minji、Haerin、Hanni、Danielle及Hyein組成的NewJeans，尚未出道便憑藉獨特的音樂風格和清新的形象，受到廣泛關注。她們的專輯《Get Up》，成功打入美國美國Billboard 200專輯榜的冠軍寶座，成為K-Pop團體中的最佳成績。其中3首主打歌《Super Shy》、《ETA》、《Cool With You》同時進入Billboard百強單曲榜，《Super Shy》更是連續六周進榜，最高排名為第48位。而《Get Up》的實體唱片銷量，首周便達165萬張，成績令人留下深刻印象。

ADOR分析稱，NewJeans能在Billboard取得佳績，全因她們擺脫既定的K-POP 女團範式，形象被塑造得平易近人和接地氣的，加上3首主打歌均製作了MV的戰略奏效，這些因素對於《Get Up》取得成功功不可沒。