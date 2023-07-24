NewJeans《Get Up》首日賣119萬張 英國《NME》給予5星最高評價(多圖)

韓國K-Pop樂壇「怪物新人」NewJeans，上周五推出第二張迷你專輯《Get Up》，經過一日點算後，當地唱片銷量排行榜Hanteo Chart公布，專輯的首日銷量為1,194,623張，突破百萬大關。這是她們繼出道專輯《New Jeans》和單曲專輯《OMG》後，第3張突破百萬銷量的專輯。

全球洗榜 營銷策略非常成功

《Get Up》在全球17個國家和地區的蘋果音樂專輯榜，和9個國家和地區的iTunes專輯榜均奪冠，令她們聲勢不斷爬升。本月7日率先發布的首支主打歌《Super Shy》，於韓國最大音源網站Melon的百強單曲榜稱霸榜首；在全球最大串流音樂音樂平台Spotify的「全球流行歌曲周榜」，則排名第12位，較上周爬升了10位，並在「美國流行歌曲周榜」排名第15。

上周公布新歌《Cool With You》，找來梁朝偉、鄭浩妍亮相，已經贏盡樂迷與業界討論，另一首主打歌《ETA》亦在之後播出，整個MV採用iPhone 14 Pro來拍攝，而且應是找來Apple贊助全片的iPhone 14 Pro，她們的創作總監閔熙珍再次施展極佳市場營銷策略，令NewJeans這次回歸贏足話題度。