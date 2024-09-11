韓國女團New Jeans，5位成員今日晚上當地時間7時，於YouTube開設「nwjns」頻道，以「What New Jeans Want to Say」為題舉行直播，表達她們對HYBE和ADOR的看法。5位成員身穿黑衣，一臉垂頭喪氣稱：「當我們看到會議後發生的事情，我們想要的東西，似乎沒有被明確傳達，與公司溝通受到阻礙，我們的意見和想法未能得到充分表達。」

成員Danielle在直播上說：「我們只是為了實現自己的夢想，我們做錯了甚麼？」Hanni則稱，被HYBE的經理冷暴力，更鼓動公司藝人不要理睬她，當Hanni向現任ADOR CEO投訴時，獲得的回覆是：「妳有證據嗎？」直接把她當騙子般看待；最離譜是Haerin的私人醫療紀錄，竟然被ADOR公開，還有她們提出的理念，全不被公司採納。

HYBE上月27日，於ADOR董事會會議決定更換前CEO閔熙珍，找來一位會計出身的員工，接替屬於創意的總監工作，因此為NewJeans帶來不被重視的感覺，「我們突然直播，可能會讓Bunnies(fans暱稱)感到驚訝，但我們想表達New Jeans對於這件事的想法。」 她們提到看到長時間和她們一起工作的閔熙珍被解僱，就感到壓力和非常痛苦，New Jeans表示，「無法做任何事只能旁觀這種情況，讓我們感到非常無奈，並對我們的未來感到擔憂。」