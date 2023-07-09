NewJeans《Super Shy》多國奪冠 《New Jeans》MV變身《飛天小女警》

被指「改變K-Pop音樂模式」的韓國女團NewJeans，上周五推出第二張迷你專輯《Get Up》的先行單曲《New Jeans》和《Super Shy》。《New Jeans》的MV找來美國動畫《飛天小女警》(The Powerpuff Girls)的製作人Craig McCracken製作，NewJeans 5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein，在片裡述變成小女警在新世界裡冒險，即成為美國YouTube頻道激增榜榜首，收穫超高人氣。

▲《Super Shy》的waacking舞蹈學習不難，容易引來全球翻跳熱潮。▲ 美英 YouTube 頻道冠軍 MV 至於另一新歌《Super Shy》，則是一首結合breakbeat、jersey club風格的夏日舞曲，NewJeans唱得輕柔青新，於YouTube發布兩小時即斬穫100萬點擊率，10小時後更突破1,000萬，並成為7月8日美國和英國 YouTube頻道上最受歡迎視頻第一位，表明她們的影響力，已擴展到全球流行音樂市場。《Super Shy》在韓國6大音源排行榜的Genie、Bugs、Naver、Vibe，均收穫冠軍排名，《New Jeans》一曲則在Bugs和Vibe兩榜上排名第二，在全球引起轟動。

▲NewJeans在《New Jeans》MV裡，化身《飛天小女警》。▲ Waacking 編舞引發全球效應 伴隨著MV的熱度，《Super Shy》的亦成為熱門話題，成員們帥氣有型的動作，和激動人心的節奏結合，讓觀眾們心情愉悅。排舞方面，以waacking舞蹈為基礎的編排，顯示出編舞家與NewJeans，均想挑戰k-pop舞蹈的傳統，而且任何樂迷都可以輕鬆跟隨歌曲學習不太難的「甩手舞」。New Jeans又在YouTube Shorts上，發布了一系列由團體和成員製作的「#ImSuperShy」短片視頻，來引發翻跳效應，希望可以如BLACKPINK Jisoo的solo曲《FLOEWRS》一樣，引來全球翻跳熱潮。