NHK誠意十足斟明菜回歸 聖子喪女後亮相《紅白》造就天敵「同場」

57歲傳奇歌后中森明菜，上月底忽然宣布成立個人事務所HZ VILLAGE及開Twitter帳戶，是她自2018年退隱後，相隔數年全面復出歌壇。1982年出道的中森明菜入行40周年，據指NHK電視台已密斟她亮相大除夕舉行的《紅白歌唱大賽》，屆時將有機會跟多年死敵松田聖子同為節目演出，或成今屆盛會上的焦點所在。

明菜於80年代爆紅亞洲，可惜在事業高峰卻跟花心的近藤真彥發展地下情，男方不僅戀上香港的梅艷芳，還與當時另一紅星松田聖子有「姦情」，明菜受情傷打擊在1989年驚爆自殺不遂，除了令一生留下烙印外，自此明菜與聖子便被外界視為天敵，兩人同場基本上已成為圈中禁忌。日媒透露，NHK已開始為今屆《紅白》作準備，已為明菜復出而成立小隊，希望可以邀得她點頭演出，如果明菜答應將是她在2014年後久違8年、第九度為《紅白》登場，並計劃以往明菜最愛的紐約或洛杉磯作越洋直播。

除游說中森明菜外，年屆60歲的松田聖子也是NHK目標，事關她去年底爆出獨生女神田沙也加從酒店墮樓自殺噩耗，結束了沙也加35年的短暫人生，聖子亦因喪女打擊辭演上屆《紅白》，盛傳聖子會在今年除夕重踏《紅白》舞台，製作單位亦在徵詢聖子的意願，若兩位80年代最當紅偶像能亮相今屆盛會，勢必掀起熱話兼成為歷史性一刻。