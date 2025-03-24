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娛樂
2025-03-24 14:48:22

NJZ宣布無限期休團 ADOR指不知情感遺憾 又稱全力支持NewJeans

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NJZ昨晚於ComplexCon演唱會上，宣布暫停所有演藝活動。

NJZ昨晚於ComplexCon演唱會上，宣布暫停所有演藝活動。

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韓國女團NJZ (前稱NewJeans)與經理人公司ADOR/HYBE之間的合約糾紛仍在持續。韓國法院早前裁定禁止NJZ成員不能進行獨立活動後，女孩們於323日在香港ComplexCon演唱會上，無預警宣布將暫停所有演藝活動，而ADOR今日發聲明稱，對此事完全不知情，並感到遺憾。

NJZ在昨晚的音樂會裡，五位成員各自獻唱solo歌曲後，合體送上全新歌曲《PIT STOP》，之後五位成員拿出宣言稱：「要公布這消息很困難。今天可能是我們一段時間內的最後一場演出。出於對法院判決的尊重，我們決定暫時停止一切活動。這不是一個容易的決定，但我們認為這是目前必要做的。」

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NJZ昨晚演出的風釆，可能成為絕響。(網上圖片) NJZ fans設計的海報，充滿童趣。 ComplexCon演唱會可能成為NJZ最後一次演出。

針對此事，ADOR發表聲明表示：「非常遺憾，她們以『NJZ』這個不同於NewJeans的名稱，強行舉行演出，並單方面宣布中止團體活動。我們希望能儘早與她們見面，討論未來的發展。」ADOR強調會依據有效合約去執行，並盡最大努力去支持NewJeans

儘管法院已禁止NJZ獨立活動，成員仍照原定計劃參加香港ComplexCon的演出。大姐Minji在舞台上強調：「我們從一開始就知道，這條路不會輕鬆，即使接受法院的判決與過程，我們也要為彼此發聲，這是我們不後悔的選擇。」此外，ADOR在周日曾派遣工作人員，前往香港協助NJZ的演出，卻未能成功與成員會面，ADOR對於此次事件，感到無奈和遺憾。

ADOR稱，會全力支持NewJeans發展。

ADOR稱，會全力支持NewJeans發展。

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