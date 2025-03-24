NJZ宣布無限期休團 ADOR指不知情感遺憾 又稱全力支持NewJeans

韓國女團NJZ (前稱NewJeans)與經理人公司ADOR/HYBE之間的合約糾紛仍在持續。韓國法院早前裁定禁止NJZ成員不能進行獨立活動後，女孩們於3月23日在香港ComplexCon演唱會上，無預警宣布將暫停所有演藝活動，而ADOR今日發聲明稱，對此事完全不知情，並感到遺憾。

NJZ在昨晚的音樂會裡，五位成員各自獻唱solo歌曲後，合體送上全新歌曲《PIT STOP》，之後五位成員拿出宣言稱：「要公布這消息很困難。今天可能是我們一段時間內的最後一場演出。出於對法院判決的尊重，我們決定暫時停止一切活動。這不是一個容易的決定，但我們認為這是目前必要做的。」