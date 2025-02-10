NJZ fans投訴票務混亂 派「錯誤日子沒有NJZ演出」門票 ComplexCon：等Cityline回覆

韓國女團NJZ(前稱NewJeans)3月來來港於《Complex Live! 》演出，負責票務的Cityline，今日開售演出門票，卻有大量網民發現搶購到的門票，在facebook及threads，均有fans表示獲派「錯誤日子、沒有NJZ演出」的門票，引來大批網民和NJZ fans不滿，更指正考慮集體投訴及進一步行動。

主辦活動的ComplexCon，有就此事回應事件，他們在官網回應：「多謝你哋嘅支持，我哋亦都等待緊Cityline嘅回覆。」本報就此事嘗試聯絡就事件Cityline查詢，但過了辦公時間，暫時尚未得到回應。