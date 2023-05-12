NOA赴韓受訓七年返日出道 首度訪港愛上菠蘿油

23歲的NOA曾到韓國生活，並成為YG娛樂的練習生，精通日、韓、英三語的他，去年參演本田翼主演的日劇《為你綻放的花》帶旺人氣，NOA在劇中跟高橋文哉等演員組成偶像男團8LOOM，他表示跟6位拍檔建立出深厚感情，彼此有時間也會相約見面或遊車河，日前6位好友更騰出時間到NOA的東京個唱捧場，問到會否在香港選購手信送給幾位拍檔，他就反問記者有甚麼推介，當提到可買枇杷膏時，NOA知道有潤喉功效之後即表示是個不錯提議。

學廣東話

NOA首次巡演於本月初展開，對於終於能夠親身答謝歌迷，並在觀眾面前表演令他感到相當滿足及幸福，亦十分感謝大家，而為了今晚的香港騷，他特地學了些少廣東話望與港迷互動。

NOA由9歲開始迷上BIG BANG，並於12歲以YG練習生身份到韓國受訓，當時目標是要成為男團成員，直認留韓約7年有不少得着，不論是在台上表演抑或音樂創作，更令他認清自己的發展路向，並稱：「之後因心態有變，開始想成為一位創作歌手，加上當時遲遲未能成團，令加入男團的熱誠開始冷卻，2018年決定返回日本，以個人身份發展。」NOA當年曾在韓國見過BIG BANG全員，沒料到自己只是個未出道的練習生，幾位偶像對他仍相當親切。NOA此行望有機會認識香港歌手，談到最想合作的音樂人，就首推美國天王Chris Brown。