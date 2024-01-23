Noel Gallagher離婚 自嘲付2.7億贍養費 只能保住架單車

九十年Brit Rock霸主樂隊Oasis的靈魂人物Noel Gallagher，近日在一個Patreon播客中，以幽默的口吻自嘲支付了高達過億港元的贍養費，只可保住心愛的單車，他半開玩笑說：「我可以騎著單車去倫敦市中心的國王十字車站(King's Cross Railway Station)，也可以沿著Longfield Road運河騎單車，到我前妻家門外，揮手向她致意。」他解釋與妻離婚後現時的生活狀況。
入住3萬元套房接近1年
Noel還分享近日正度過一段美好時光，他直言不諱地說：「我在一家豪華的酒店裡，度過許多晚美好的時光。去年我幾乎整年都住在那裡。」他透露在這家酒店住了大約1年時間，入住每晚花費約2,500英鎊(約2.84萬港元)的奢華套房。
Noel與妻子Sarah McDonald Gallagher，結婚12年，去年1月離婚。在離婚過程中，他支付了價值2,000萬英鎊(約1.98億港元)的贍養費，和800萬英鎊(約7,955萬港元)的房產，作為前妻的居所。他在接受媒體採訪時，解釋離婚的原因，「我們夫妻倆的關係，因為COVID-19而發生了變化。」
據了解，Noel的財富約有5,700萬英鎊(約5.66億港元)，他因與弟弟Liam Gallagher意見不合，而離開了Oasis，並成立了自己的樂隊High Flying Birds，在繼續他的音樂事業。