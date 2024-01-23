Noel Gallagher離婚 自嘲付2.7億贍養費 只能保住架單車

九十年Brit Rock霸主樂隊Oasis的靈魂人物Noel Gallagher，近日在一個Patreon播客中，以幽默的口吻自嘲支付了高達過億港元的贍養費，只可保住心愛的單車，他半開玩笑說：「我可以騎著單車去倫敦市中心的國王十字車站(King's Cross Railway Station)，也可以沿著Longfield Road運河騎單車，到我前妻家門外，揮手向她致意。」他解釋與妻離婚後現時的生活狀況。

入住 3 萬元套房接近 1 年

Noel還分享近日正度過一段美好時光，他直言不諱地說：「我在一家豪華的酒店裡，度過許多晚美好的時光。去年我幾乎整年都住在那裡。」他透露在這家酒店住了大約1年時間，入住每晚花費約2,500英鎊(約2.84萬港元)的奢華套房。