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娛樂
2023-12-29 14:30:22

Nonkul孖43歲女星Aff戲假情真 訂情作《下一站是幸福(泰版)》黃Viu上架

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Nonkul不時公開與Aff的合照。

Nonkul不時公開與Aff的合照。

泰國男神查朗桑提納托古（Nonkul憑電影《出貓特攻隊》打響名堂，除了曾接拍港片《一秒拳王》外，近年在泰劇界可謂十分多產，Nonkul跟泰國著名女星他莎翁巴迪素乍倫（Aff）最近大方認愛，二人攜手主演的全新都市浪漫泰劇《下一站是幸福 (泰版)》現已登陸「黃Viu煲劇平台」。

翻拍大陸劇

翻拍自宋茜和宋威龍主演的同名陸劇，《下一站是幸福 (泰版)》講述32歲的職業女性YinAff飾）同時面臨感情和事業危機，某天她在醉酒後與年輕男子ChainNonkul飾）相遇，二人在命運的安排下產生牽絆，成為了生命中不可或缺的好拍檔。現年43歲的Aff是泰國知名演員，曾主演多部風靡中泰的經典影視劇作品，包括《一諾傾情》和《愛的被告》。至於Nonkul則憑藉《出貓特攻隊》走紅全亞洲，《下一站是幸福 (泰版)》是二人首次合作的劇集，讓一眾泰劇迷相當期待。

月前，泰媒報道AffNonkul戲假情真，男方上月受訪時大方承認正在和女方約會，又坦言儘管二人相差16歲，仍無阻感情發展：「姐姐把我照顧得很好，在我生病時給我帶飯吃；劇集拍攝完畢後，我和她以姐弟的關係相處，但是越交流就越喜歡姐姐。我們正在互相了解中，我也只和她一個交談（約會），但是還不是情侶，如果有一天我稱她為女朋友，一定是走到下一個階段了。」Aff亦對27歲的Nonkul相當受落，表示現階段十分幸福。

《下一站是幸福(泰版)》逢星期二、三晚上6時在「黃Viu」上架。 Aff和Nonkul首度合作便擦出愛火！ Aff和Nonkul首度合作便擦出愛火！ Aff和Nonkul相差16歲，卻無阻感情發展。
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