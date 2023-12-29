Nonkul孖43歲女星Aff戲假情真 訂情作《下一站是幸福(泰版)》黃Viu上架

泰國男神查朗桑提納托古（Nonkul）憑電影《出貓特攻隊》打響名堂，除了曾接拍港片《一秒拳王》外，近年在泰劇界可謂十分多產，Nonkul跟泰國著名女星他莎翁巴迪素乍倫（Aff）最近大方認愛，二人攜手主演的全新都市浪漫泰劇《下一站是幸福 (泰版)》現已登陸「黃Viu煲劇平台」。

翻拍大陸劇

翻拍自宋茜和宋威龍主演的同名陸劇，《下一站是幸福 (泰版)》講述32歲的職業女性Yin（Aff飾）同時面臨感情和事業危機，某天她在醉酒後與年輕男子Chain（Nonkul飾）相遇，二人在命運的安排下產生牽絆，成為了生命中不可或缺的好拍檔。現年43歲的Aff是泰國知名演員，曾主演多部風靡中泰的經典影視劇作品，包括《一諾傾情》和《愛的被告》。至於Nonkul則憑藉《出貓特攻隊》走紅全亞洲，《下一站是幸福 (泰版)》是二人首次合作的劇集，讓一眾泰劇迷相當期待。