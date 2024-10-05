Nowhere Boys三場演唱會開鑼 Van除衫與Nate鬥腹肌

Nowhere Boys三場在在西九文化區大盒舉行之演唱會已經開鑼。

本地樂隊Nowhere Boys一連三場「NOWHERE BOYS《US》LIVE 2024」，昨晚（4日）在西九文化區大盒舉行第一場演出，全場爆滿。好友陳柏宇、小肥和黃妍、廿四味成員阿肥、HotCha成員Regen，以及寰亞小師弟洪端珙等均有捧場。觀眾反應熱烈，揮動燈牌、應援毛巾等台下又唱又跳，主音Van和鼓手Nate更興奮到除衫，大騷六嚿腹肌，全場尖叫。 出道九年，Nowhere Boys舉行過不同形式演唱會，今次加入演戲元素，每位成員都有一個角色設定，穿梭台下席觀眾之中演戲，讓每首歌都更有連貫性。Van預告三場演唱會不同歌單，以滿足歌迷網上點唱要求，笑言許願池顯靈。

昨晚開場嘉賓女團Beanies成員Kay表演後，Nowhere Boys 正式登場，以《我們的航海時代》、《掹藤》、《信之卷》和《我們的移動城堡》為演唱會揭開序幕。他們除了唱歌更大騷音樂造詣，成員「漁佬」拉小提琴、鋼琴、口琴、三角鈴、低音結他、打鼓等玩盡台上所有樂器，表演一人band，全場掌聲。騷後他們透露低音結他手Hansun亦精通多種樂器，期待他的表演。