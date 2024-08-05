Nowhere Boys成軍十年 西九10月開騷玩中世紀cosplay

樂隊Nowhere Boys成軍邁向10周年，將於今年10月4至6日假西九文化區藝術公園自由空間大盒The Box舉行「NOWHERE BOYS 《US》LIVE 2024」，為迎合今次演唱會主題，5位成員將化身不同角色與觀眾互動，Van說：「演唱會名『Us』，主題就係『我哋』，連埋參加呢個Live嘅Fans成為『我哋』，因為之前推出咗一首歌叫《我們的移動城堡》，伸延呢個題材，邀請大家入嚟城堡參加舞會，而喺呢個城堡裡面會發生乜嘢事呢？咁就一齊期待啦！」門票明天(6號)於KKTIX開售。

由主音Van、鼓手Nate、小提琴兼鋼琴手漁佬、結他手Ken和低音結他手Hansun組成的樂隊Nowhere Boys於2015年成軍，走電影式搖滾（Cinematic Rock）風格，大部份歌曲創作深受電影啟發。今次演唱會海報，他們化身不同角色：Van飾演「戰士」、Ken是「探險家」、漁佬是「魔法師」、Hansun 是「治療師」，而Nate飾演一名被囚禁在地下室的「瘋子」，而入場觀眾就是城堡內的國民，一起開展冒險故事。「我哋每一次演唱會都有cosplay party，之前做過西部牛仔、探險家、士兵等，今次配合城堡故事，歡迎大家著到中古世紀，好似沙士比亞咁就完美。」