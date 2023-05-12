Nowhere Boys新歌 邀張達明馮素波客串拍MV 

今次MV，由Nowhere Boys鼓手Nate與Evelyn蔡穎恩擔任男、女主角，除了有兩位小童星演繹他們的童年戲分，年老階段還特意請來張達明、馮素波客串。MV故事分開兩條主線，年老的張達明偶然在拾荒時，執到結他與咪，音樂讓他快樂，令張達明轉眼間變成年輕的Nate，甚至返老還童，變成肥嘟嘟小男孩；至於Evelyn因為經常不快樂，令她瞬間變成馮素波，幸有童年版的Nate陪伴傳遞快樂，馮素波才得以變成活潑小女孩。

樂隊Nowhere Boys全新作品《我們的移動城堡》，不單邀請演藝界前輩張達明、馮素波拍攝MV，還有靚太Evelyn（蔡穎恩）擔任女主角，輕快的曲目，用音樂將快樂傳遞，Nowhere Boys更由即日起一連四日，展開「移動音樂城堡」宣傳企劃，附設巨型LED熒幕的宣傳車，將會播放《我們的移動城堡》MV走勻全香港。

雖然只是MV拍攝，但對Evelyn來說，絕對是演技大考驗，她解釋說：「因為故事講我一直好唔開心，所以衣著打扮係全藍色，我仲要好崩潰咁喊，但首歌我聽過，明明係好開心，但導演就用咗另一個手法去表達。」可能Evelyn演得實在太投入，剛到現場準備埋位的Nate，被她的舉動嚇了一跳，他說：「我幾驚你有事，仲諗住過嚟問候你，你真係演得好勁。」至於客串MV的張達明，笑言整天與Nowhere Boys一起拍攝，心境也變年輕，他說：「我後生都鍾意夾Band，最緊要係佢哋創作好嘅歌、同埋有特色嘅故事，今次合作好愉快，見到佢哋現場夾Band，好投入，我感覺到自己後生咗十幾年。」身為後輩的Nate和Van，連聲答謝達明哥參與之外，更小粉絲上身，表示看過對方無數作品，對他在多套電影中扮演「皇上」印象深刻，終於可以見到張達明真人，就像他們的新歌《我們的移動城堡》一樣，令Nowhere Boys五子充滿著很多快樂回憶。

Nowhere Boys本周啟動「移動音樂城堡」音樂宣傳企劃，一架特設巨型LED熒光幕、不斷播放《我們的移動城堡》MV的大型宣傳車，會在今個星期四、五（五月十一及十二日），遊走各區，將歡樂的歌聲帶到大街小巷，而Nowhere Boys五子，更會在今個星期六、日（十三、十四日），以「移動音樂城堡」宣傳車作為舞台，到中環、尖沙咀、荃灣等舉行音樂會，現場演繹新歌《我們的移動城堡》，傳遞快樂信息。