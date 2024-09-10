Nowhere Boys新歌MV扮鬧交爆笑料 主音Van為十月演唱會成功甩肉30磅

Nowhere Boys將於10月4至6日舉行「NOWHERE BOYS《US》LIVE 2024」，演唱會前，他們推出全新派台作品《放飛之旅》，MV帶樂迷走進成員們放飛自我的世界。拍攝的第一站來到Nowhere Boys的Band房，導演Oscar要求他們上演一場鬧交戲，考起成軍近十年，幾乎未嘈過交的他們，期間結他手Ken更即興加戲，爆笑全場！

MV其中一幕講述Nowhere Boys夾Band時有拗撬 MV其中一幕講述Nowhere Boys夾Band時有拗撬，他們於拍攝前認真討論鬧交對白及情節，最終決定上演爭論歌曲音調的罵戰。Oscar要求鼓手Nate掟鼓棍後憤然離開，正當Nate踏出Band房門口之際，Ken突然加插對白說：「記得閂門，唔好嘥晒啲冷氣」、「買咖啡返嚟飲！」一Cut機，全場爆笑。主音Van說：「呢幕講大家夾Band夾到燥底，然後不和再話『唔夾啦！』但喺我哋身上從未出現過，今次係有演戲嘅成份。」每當有拍攝空檔，他們都會爭取時間夾歌，拍MV亦不忘概思演唱會內容。 Van形容《放飛之旅》MV就如Nowhere Boys的紀錄片一樣，記下他們放飛自我的時刻。他更藉著今次拍攝第一次紋身，Van說：「諗咗好耐但之前未有勇氣踏出呢步，紋身嘅時候放飛咗自己思想。」Nate放飛自我的時刻是打拳，MV其中一幕是他要被對手打到瞓低，而對手是擁有金腰帶的教練。拍攝期間，教練沒有留力，Nate一度扮作求救高呼：「你放過我啦，唔係會拍唔到落去」，非常搞笑。Van透露：「Nate拍完就搭飛機去泰國繼續訓練，準備嚟緊嘅公開比賽。」

鍵琴手漁佬放飛自我的方法是扒龍舟 鍵琴手漁佬放飛自我的方法是扒龍舟，他說：「一星期會扒兩次，好放飛自己同舒適嘅運動，確保到你出盡每一分力。」他表示去年受朋友邀請第一次扒龍舟，結果一試愛上，笑言最大得著是減走肚腩。漁佬邀請龍舟隊友參與MV拍攝，他還贈送Nowhere Boys冰巾為大家消暑降溫以答謝隊友們的幫忙。Ken放飛自我的活動是在環境清幽的房間中飲茶和聽黑膠碟，而廿四孝爸爸低音結他手Hansun說：「夾Band前後只做一件事，就係陪伴囡囡。」 新歌《放飛之旅》與演唱會《US》主題環環相扣，Van說：「希望畀到入場觀眾一個放飛自我嘅喘息空間，平時生活可能好大壓力，好多嘢需要發洩，入到嚟我哋嘅演唱會就好似去咗另一個世界，享受一個好自由嘅空間。」他續指演唱會已經籌備得七七八八，亦呼籲樂迷多在社交平台參與討論，他說 ：「大家嘅Feedback都會影響我哋Rundown上嘅改動。」 Van花了一個月時間成功減去20多磅 另外，Nowhere Boys亦為演唱會努力訓練體能，Van花了一個月時間成功減去20多磅，最新消息他已成功甩了30磅。他笑說：「瘦削啲唔會阻到咁多畫面，我驚我成個身擋到Nate套鼓。」漁佬表示：「重點唔係減肥，係訓練心肺功能，喺台上面跑嚟跑去，如果跑一轉就冇力唱落去會好尷尬。」 原文刊登於 Yahoo 娛樂圈