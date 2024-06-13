Nowhere Boys於Beyond 專屬Band房「二樓後座」錄歌 清拆前以聲音作留念

Nowhere Boys在Beyond的專屬Band房「二樓後座」清拆前，錄製歌曲作留念。

Nowhere Boys成軍9年推出第一首情歌《兩秒》，由於殿堂級樂隊Beyond的專屬Band房「二樓後座」，受重建計劃影響面臨清拆，Nowhere Boys大感可惜，決定用音樂記錄這珍貴的地方，主音Van透露：「喺呢度錄音感覺非常好，可能有Beyond或者家駒嘅加持。希望喺呢條街清拆之前，可以喺度錄多幾首歌，決定咗嚟緊每首歌都會Book呢度錄，直到佢唔再喺度為止。希望可以用我哋嘅音樂、聲音去記錄低呢個地方。」結他手Ken認同說：「係一件好可惜嘅事，我哋唯有用聲音去保留。」

唔敢掂家駒用過 pedal 首次到訪「二樓後座」的Van、鼓手Nate以及Ken表現得相當雀躍，看到玻璃櫃擺滿Beyond的唱片和他們曾經用過的音樂器材時，三子興奮得立即拿出手機拍下這裏珍貴的一切。Ken說：「呢度係Beyond嘅發源地，佢哋一開始喺度Jam歌、排練，後來有足夠嘅金錢就喺呢度做歌。」Van說：「我見到有啲用到好殘嘅Pedal，Ken同我解釋係日本製好勁嘅Pedal，係家駒用過嘅，我見到直頭唔敢掂。」Ken認同續說：「如果錄歌，我可能真係會用返嗰啲Pedal。(Ken：其實可唔可以？)輝哥喺度應該得。」他們口中的「輝哥」便是90年代樂隊Zen吉他手鄧明輝，他亦是今次新歌的錄音師，Ken感激對方的幫忙，大讚說：「頭先錄緊嘅時候，佢幫我哋不斷咁Tune，好好聲。」

MV 暗藏大量彩蛋 《兩秒》講述一見鍾情，MV在台灣街頭以「一鏡到底」的方式拍攝，講述男女主角過馬路僅僅對望兩秒，便愛上對方的故事，畫面唯美且暗藏大量彩蛋。Van說：「首歌好唯美，如果我哋出現喺MV就會喜感咗，出現都只會客串一、兩秒，想搵靚仔靚女去拍呢個MV。」故此，琴鍵及小提琴手兼作詞人漁佬提議，以6名遊人各自代表一首Nowhere Boys的歌，包括《天外飛仙》、《亂世超人》、《夕陽武士》、《移動城堡》、《旅途中的我》以及《無處遊人》。MV尾聲，Van則以「夕陽武士」造型驚喜現身。