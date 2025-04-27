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娛樂
2025-04-27 15:04:39

OASIS兄弟時隔16年倫敦重聚 為7月世界巡演預熱

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英國《太陽報》(THE SUN)頭版報道Gallagher兄弟再次聚首。(網上圖片)

英國《太陽報》(THE SUN)頭版報道Gallagher兄弟再次聚首。(網上圖片)

去年8月宣布重組舉行巡演的英國傳奇搖滾樂隊OASIS，樂隊兩位核心成員Noel GallagherLiam Gallagher兄弟，時隔16年再次在公眾面前聚首。據《太陽報》報導，Gallagher兄弟近日在倫敦一家俱樂部見面，兩人在那裡拍攝宣傳影片，為即將到來的巡演預熱。

Gallagher兄弟倆抵達俱樂部後，逗留了大約一個小時，然後又各自離開，像極他們在舞台上那種疏離與神秘。這次聚首是為他們事隔15年再度巡演宣傳，OASIS將於745日在英國的威爾斯、曼徹斯特、倫敦、愛丁堡和愛爾蘭舉行演唱會，之後開始踏上世巡之路，當中包括美國、墨西哥、日本等地，10月會造訪韓國。

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Liam Gallagher一到現場即與相熟朋友擁抱聚舊。 Noel Gallagher乘SUV房車抵達現場。 早前Noel接受電台訪問，就提到Liam狀態極佳，還指：「昨天我還和Liam在一起。(網上圖片) OASIS全球唱片總銷量超過9,000萬張，是一支享有極高人氣的傳奇樂隊。

OASIS1991年成立以來，全球唱片總銷量超過9,000萬張，儘管他們有許多熱門歌曲，如《Don't Look Back in Anger》、《Live Forever》，但由於樂隊主力兄弟NoelLiam之間的不和，樂隊最終於2009年解散。不過，當OASIS去年8月宣布重組，並公布2025年的巡演計劃後，英國的演唱會門票瞬間銷售一空，黑市票價更是飆升，讓人驚嘆。

近日Noel在電台節目中，提到他的兄弟：「Liam狀態極佳。」甚至還透露：「昨天我還和Liam在一起。」兄弟情誼的重燃，讓樂迷們對即將到來的演唱會充滿期待。

英國曼徹斯特街頭，出現Liam兄弟壁畫。

英國曼徹斯特街頭，出現Liam兄弟壁畫。

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