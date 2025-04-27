OASIS兄弟時隔16年倫敦重聚 為7月世界巡演預熱

去年8月宣布重組舉行巡演的英國傳奇搖滾樂隊OASIS，樂隊兩位核心成員Noel Gallagher、Liam Gallagher兄弟，時隔16年再次在公眾面前聚首。據《太陽報》報導，Gallagher兄弟近日在倫敦一家俱樂部見面，兩人在那裡拍攝宣傳影片，為即將到來的巡演預熱。

Gallagher兄弟倆抵達俱樂部後，逗留了大約一個小時，然後又各自離開，像極他們在舞台上那種疏離與神秘。這次聚首是為他們事隔15年再度巡演宣傳，OASIS將於7月4、5日在英國的威爾斯、曼徹斯特、倫敦、愛丁堡和愛爾蘭舉行演唱會，之後開始踏上世巡之路，當中包括美國、墨西哥、日本等地，10月會造訪韓國。