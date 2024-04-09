Oasis成軍30周年 解散15年 Bass手Andy Bell：Gallagher兄弟有可能和解重組

近日Oasis的53歲bass手Andy Bell，接受媒體GBN NEWS訪問時，被問到Gallagher兄弟會否和解時，他答道：「是的，一切都有可能發生。」Andy Bell又拿Gallagher兄弟的偶像The Stone Roses為例：「雖然Noel與Liam很難立即和解，但人生還很漫長，就像The Stone Roses，他們不是在2011年和解了嗎，而且宣布重聚舉行巡演。」他又稱：「The Stone Roses成員間相處根本就不好，媒體上有很多負面言論，所以當The Stone Roses能復合，Oasis也能發生類似的情況。」

去年5月，Liam Gallagher接受電台訪問時就表示：「我向Noel提出要和他一起參加Oasis巡演，但他拒絕了。」去年10月，Noel Gallagher在接受訪問時稱，「在Oasis的最後一年過得非常糟糕，人的生命只有一次，所以為甚麼不快樂呢？我不想浪費寶貴人生。」Andy Bell指，他和樂迷一樣，希望Gallagher兄弟能夠和解，而且能像The Stone Roses 一樣，以完整陣容展開巡演。

與此同時，今年是Oasis成軍30 周年，為了紀念這事，Liam Gallagher將舉行個人巡演，6月3日會在英國謝菲爾德開始，並於6月27日在家鄉曼徹斯特結束，其間會在倫敦、都柏林和蘇格蘭格拉斯哥等城市舉行演出，fans都喝望Gallagher兄弟會在曼徹斯特同台演出。