巨型廣告疑公布詳情

美國Billboard報道,位於洛杉磯和多倫多的兩座建築物上的巨型廣告板,呈現Oasis的黑白相,並寫前上「Be Careful what you wish for.」同時註明星期一(9月30日)上午8點。幾可肯定是公布增加演出地方。英國音樂媒體NME率先公布Oasis演唱會的其他地點,包括美國洛杉磯、芝加哥、波士頓,以及加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西等。亞洲就有日本和南韓,香港依然冇份。立法會議員田北辰早前叫文化體育及旅遊局局長楊潤雄快啲搵Oasis電話,爭取來港舉行演唱會。而家Oasis會去日、韓開騷,唔知楊局長會唔會做下嘢咁呢。