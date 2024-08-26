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娛樂
2024-08-26 14:35:43

Oasis時隔15年重組 估計創造41.2億收入 明天公布詳情

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Gallagher兄弟放下成建，Oasis終於重組。

Gallagher兄弟放下成建，Oasis終於重組。

據英國媒體報導，傳奇搖滾樂團Oasis，時隔15年再次聚首，慶祝成團30周年。預計他們將於明年夏天，在倫敦的溫布萊足球場及海德公園，舉行為期數天的大型演出，而這將是Oasis2009年解散後再次重聚。

Oasis在樂隊的官方網站和各社交媒體帳號，均發布了「27.08.24」這組神秘密碼，並上傳一段寫有「上午8 時」的影片。外界普遍認為這與Oasis的重聚計畫有關，答案要到明天才揭曉。

根據音樂界人士預計，Oasis重組後的復出演唱會，加上周邊商品及廣告贊助，收入將高達4億英鎊(41.2億港元)LiamNoel Gallagher兄弟各自約可賺取5,000萬英鎊(5.15億港元)個人收益，這表明Oasis重組將是一筆相當可觀的商業機會。

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生活 Oasis重組，明天將公布詳情。 生活

1991年組成的Oasis，由兄弟檔 Liam GallagherNoel Gallagher領銜組建，他們在九十年代年代，曾經將britpop音樂帶領到全世界，於1997年贏了另一樂隊BLUR後，令他們登上英國樂壇的巔峰。

然而，2009年在巴黎的一場演唱會上，LiamNoel再次爆發衝突，最終導致 Oasis解散，Noel於同年宣布退出樂隊。此後，Oasis 粉絲一直期待著他們重組，但多次傳聞都未能實現。如今時隔15年，Oasis再度聚首的消息，引發了全球搖滾樂迷熱切期待。

Oasis曾經將Britpop音樂帶到全世界。

Oasis曾經將Britpop音樂帶到全世界。