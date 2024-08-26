Oasis時隔15年重組 估計創造41.2億收入 明天公布詳情

據英國媒體報導，傳奇搖滾樂團Oasis，時隔15年再次聚首，慶祝成團30周年。預計他們將於明年夏天，在倫敦的溫布萊足球場及海德公園，舉行為期數天的大型演出，而這將是Oasis自2009年解散後再次重聚。

Oasis在樂隊的官方網站和各社交媒體帳號，均發布了「27.08.24」這組神秘密碼，並上傳一段寫有「上午8 時」的影片。外界普遍認為這與Oasis的重聚計畫有關，答案要到明天才揭曉。

根據音樂界人士預計，Oasis重組後的復出演唱會，加上周邊商品及廣告贊助，收入將高達4億英鎊(約41.2億港元)。Liam和Noel Gallagher兄弟各自約可賺取5,000萬英鎊(約5.15億港元)個人收益，這表明Oasis重組將是一筆相當可觀的商業機會。