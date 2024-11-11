OASIS隨時帶新歌回歸 傳Noel已創作6首新曲

而為了避免兄弟見面時發生爭吵，相關人士會盡量安排細佬Liam Gallagher進行遠端錄音。該知情人士強調，OASIS進行大規模重聚前，Gallagher兄弟的和諧至關重要。因為57歲的Noel，希望此次OASIS重聚不僅僅是一場懷舊演出，而是能夠為歌迷帶來真正滿意的音樂體驗。Noel十分期待與歌迷一起度過愉快的時光，分享新的創作。

國樂隊OASIS，時隔15年宣布重組，明年舉行全球巡演。昨日英國傳媒《太陽報》(THE SUN)報導，據OASIS身邊人士透露，Gallagher兄弟除了聯手舉行演唱會，更會有新作面世，當中哥哥Noel Gallagher近幾個月一直在創作新音樂，並且已經完成6首新歌。

52歲的Liam，因其「大嘴巴」性格而深受樂迷歡迎，去年9月他已在社交媒體上宣布OASIS的新歌已經錄製完成。當fans向他詢問「OASIS真的要發行新專輯嗎？」時，他一面認真地確認：「已經發行。」讓樂迷對OASIS會重聚並推出新歌充滿期待。

過去7張專輯 9000萬張銷量

成立1991年的OASIS，於2009年解散前，共發行過7張錄音室專輯，而且所有專輯均在英國排行榜上名列第一，全球總銷量超過9,000萬張。儘管樂隊因為Gallagher兄弟間的矛盾而解散，但自8月宣布重聚以來，fans們對他們是否帶著新歌回歸充滿期待。