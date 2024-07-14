Ocean PopWalk︱冼靖峰 林君蓮《Popwalk-夏日電競狂熱》簽唱會 預祝香港運動員奧運報捷

/(左起) 王瑋駿、張海琳、Archie、Kaitlyn、葉姵延及陳家豪，為今屆奧運的港隊運動員打氣。

在揭幕儀式上，4位比賽經驗豐富的運動員，包括陳家豪(田徑中長跑)、葉姵延(羽毛球)、張海琳及王瑋駿(賽艇)等，分享他們本屆奧運中重點關注競賽項目，和最喜愛的賽事，又分享賽前訓練和比賽時心態，令在場觀眾對奧運比賽項目加深認識，更激發了他們對體育運動的熱情。

一眾嘉賓又與現場觀眾進行多項互動遊戲，包括「三項鐵人大挑戰」和「Crazy Sports估估下」，讓他們親身感受專業運動員在比賽時的緊張氛圍，增加大家對奧運比賽項目的認知，更一度為現場帶動了熱烈的氣氛，增加觀賞時的投入度。

之後，Archie、Kaitlyn以音樂回饋大家，獻唱多首新歌，令現場氣氛熾熱，尤其Archie獻唱新歌《無意冒犯》，現場fans報以熱烈掌理。兩人又分享參加《聲夢》比賽時的難忘點滴和經歷，感激粉絲一直支持，兩人均說：「會積極創作更多好歌曲，回饋大家。」此外，為答謝歌迷厚愛，兩人又即席簽名於特製運動球衣，前面及背後印上各自英文名和幸運號碼，並與場fans合照，令他們滿載而歸、興奮不已。