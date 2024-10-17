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娛樂
2024-10-17 09:35:52

One Direction前成員Liam Payne墮樓逝世　終年31歲

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前One Direction成員Liam Payne於阿根廷墮樓身亡，終年31歲。

前One Direction成員Liam Payne於阿根廷墮樓身亡，終年31歲。

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英國組合One Direction前成員Liam Payne昨日(16)在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店，被發現從3樓露台墮樓身亡，終年31歲。Liam Payne在事發前約一小時仍透過社交網站上載照片，表示在阿根廷渡過美好的一天。大批歌迷獲悉Liam Payne的死訊後，開始在布宜諾斯艾利斯的酒店外聚集悼念他，警方封鎖現場調查。

英國組合One Direction前成員Liam Payne被發現於阿根廷一酒店墮樓身亡。 Liam Payne在事發前約一小時曾透過社交網站上載照片，表示在阿根廷渡過美好的一天。 Liam Payne被發現於阿根廷酒店墮樓身亡。 Liam Payne被發現於阿根廷酒店墮樓身亡。 Liam Payne被發現於阿根廷酒店墮樓身亡。 英國男子組合One Direction曾風風靡全球。

有指事發前表現異常

布宜諾斯艾利斯警方指，星期三接報酒店(CasaSur Palermo Hotel)有一名男子具攻擊性，或受酒精和毒品影響，到場後發現Liam Payne由酒店的3樓露台墮下，當場證實死亡。有目擊者表示，Liam Payne當天在酒店大堂表現異常，情緒不穩定，一度砸碎了筆記型電腦後，被強行帶回到自己的房間。當局將為Liam Payne驗屍，調查死因。

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2010年，16歲的Liam Payne在參加選秀節目《X Factor》，奪得第3名，同年與另外4名參賽者組成One Direction，並在賽後正式出道，曾風靡全球，至2015Zayn Malik宣布退團，2016年樂隊宣布休團，Liam Payne開始獨立發展。Liam Payne曾承認有酗酒問題，並接受戒酒治療。

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