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娛樂
2024-11-21 17:07:13

One Direction 4子齊聚英國 送別摯友Liam Payne最後一程

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Liam Payne月中不幸在阿根廷布宜諾斯艾利斯酒店墜樓身亡。

Liam Payne月中不幸在阿根廷布宜諾斯艾利斯酒店墜樓身亡。

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上月中不幸在阿根廷布宜諾斯艾利斯酒店墜樓身亡的前英國男團One Direction前成員Liam Payne，當地警方深入調查後，疑似酒店員工提供毒品，導致慘劇發生。

昨日Liam Payne遺體運回英國家鄉落葬，並舉行悼念儀式，Liam Payne生前4位隊友Zayn MalikHarry StylesNiall HoranLouis Tomlinson，齊集於白金漢郡Amersham的聖瑪麗教堂(St Marys Church)，出席Liam Payne的追思會，悼念他的一生。而Liam Payne的兩位前女友Kate Cassidy，以及Cheryl Cole帶著兩人的7歲兒子到場，送別父親。

(左上起，順時針)Louis Tomlinson、Niall Horan、Harry Styles和Zayn Malik，送別執友最後一程。 Liam Payne遺體運回英國家鄉落葬，並舉行悼念儀式。 One Direction 5子團魂滿滿，對於隊友離世，餘下4人極盡喪痛。

One Direction四子均穿上整齊黑西裝到場，神情喪傷，Harry Styles難掩哀痛，更被拍到哭紅鼻子，即使已載上太陽眼鏡，仍無法掩飾悲傷情緒，令眾多fans感到心痛。

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在追思會上，Louis TomlinsonNiall HoranZayn Malik一直神情嚴肅，心中感慨萬千，4位成員靜靜地看著藍色靈柩馬車到來，執友入土為安的瞬間，在場的每一個人均對Liam Payne逝世感到惋惜，亦慨嘆生命的無常與珍貴。

這場追思會不僅是對Liam Payne生命的致敬，亦是對友誼的深刻反思，讓人們再次認識到珍惜身邊人的重要性。而One Directionfans，都希望四人能夠早日走出失去隊友的傷痛，繼續向前。

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