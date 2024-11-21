One Direction 4子齊聚英國 送別摯友Liam Payne最後一程

昨日Liam Payne遺體運回英國家鄉落葬，並舉行悼念儀式，Liam Payne生前4位隊友Zayn Malik、Harry Styles、Niall Horan和Louis Tomlinson，齊集於白金漢郡Amersham的聖瑪麗教堂(St Mary’s Church)，出席Liam Payne的追思會，悼念他的一生。而Liam Payne的兩位前女友Kate Cassidy，以及Cheryl Cole帶著兩人的7歲兒子到場，送別父親。

One Direction四子均穿上整齊黑西裝到場，神情喪傷，Harry Styles難掩哀痛，更被拍到哭紅鼻子，即使已載上太陽眼鏡，仍無法掩飾悲傷情緒，令眾多fans感到心痛。

在追思會上，Louis Tomlinson、Niall Horan和Zayn Malik一直神情嚴肅，心中感慨萬千，4位成員靜靜地看著藍色靈柩馬車到來，執友入土為安的瞬間，在場的每一個人均對Liam Payne的逝世感到惋惜，亦慨嘆生命的無常與珍貴。

這場追思會不僅是對Liam Payne生命的致敬，亦是對友誼的深刻反思，讓人們再次認識到珍惜身邊人的重要性。而One Direction的fans，都希望四人能夠早日走出失去隊友的傷痛，繼續向前。