ONE LOVE ASIA FESTIVAL丨MIRROR 4子壓軸 姜濤宅男look玩變身 與Jer柳應廷跳唱《DUMMY》超驚喜

MIRROR四子為第二場的One Love Asia Festival壓軸演出。(圖：IMC Live Global)

「One Love Asia Festival」在亞博舉行一連三晚音樂會，第2場 (30日)演出歌手包括台灣樂團理想混蛋(Bestards)、江海迦(AGA)、韋禮安、Gareth.T(湯令山)，以及壓軸登場的MIRROR 4子包括：姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)和柳應廷(Jer)，為整晚演出掀起高潮，將全場氣氛推至頂點。其中Jeremy和Anson Lo合體唱「唯美ON」送驚喜，姜濤化身四眼宅男後，與Jer跳唱《DUMMY》，更是全場尖叫聲不絕。不少fans大讚4子的40分鐘表演編排有心思，為fans帶來《全民造星》後久違的小組合唱。

音樂會首先由理想混蛋打頭陣，主唱雞丁特意與台下粉絲互動，當演唱成名作《不是因為天氣晴朗才愛你》，炒熱氣氛。AGA送上自己創作的歌曲《小問題》、《3am》、《MIZU》等，並以早期的《Wonderful U》和《孤雛》作結。接著韋禮安唱畢《世界上最重要的人》和《慢慢等》後，親切地以廣東話跟觀眾打招呼，「我的廣東話不是很好，所以你們會聽得比較辛苦。」其間他跟觀眾玩燈海人浪，又不時遞咪大合唱，當唱到《如果可以》時，觀眾的和唱再次推高氣氛。湯令山唱出《緊急聯絡人》、《confidence》、《honest》等，其後談到首張專輯《to be honest》時，他感觸表示仍在學習如何誠實面對和隱藏情感。

Jeremy未滿意表現 壓軸出場的MIRROR4子首先以《ROCKETSTARS》和《DAY 0》炸爆舞台，繼而是 Jeremy 深情演唱甜蜜單曲《獨角獸之戀》，Anson Lo以新歌《深閨》接力後，緊接是「95 line」驚喜合體跳唱《唯美本尊》和《ON》，全場high爆。Jeremy完騷後在社交平台出po分享感受，「《唯美本尊》排舞，我覺得好神奇，同Anson Lo喺台上面合作，都已經好耐冇試過。」對於自己表演，Jeremy不太滿意，「希望大家喜歡今次我哋嘅組合，我哋嘅表演名係 『唯美ON』，今日表現我自己係有d唔滿意，下一次會再做好d。」 姜濤檢討仍要改進 第三位solo的姜濤以變身宅男look登場，演繹周杰倫名曲《陽光宅男》，唱至中段突然「黑化」變身，為觀眾帶來驚喜，整體發揮穩定。完騷後姜濤在社交平台留言檢討：「回去和老師一起分析了幾個還需要改進的點，要進步的地方還有很多，希望大家多多批評指教，但不管怎麼樣，希望你們看得開開心心的，以後，還有驚喜！」