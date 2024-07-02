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娛樂
2024-07-02 10:45:00

ONE LOVE ASIA FESTIVAL丨MIRROR 4子壓軸 姜濤宅男look玩變身 與Jer柳應廷跳唱《DUMMY》超驚喜

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MIRROR四子為第二場的One Love Asia Festival壓軸演出。(圖：IMC Live Global)

MIRROR四子為第二場的One Love Asia Festival壓軸演出。(圖：IMC Live Global)

One Love Asia Festival」在亞博舉行一連三晚音樂會，第2 (30)演出歌手包括台灣樂團理想混蛋(Bestards)、江海迦(AGA)、韋禮安、Gareth.T(湯令山)，以及壓軸登場的MIRROR 4子包括：姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)和柳應廷(Jer)，為整晚演出掀起高潮，將全場氣氛推至頂點。其中Jeremy和Anson Lo合體唱「唯美ON」送驚喜，姜濤化身四眼宅男後，與Jer跳唱《DUMMY》，更是全場尖叫聲不絕。不少fans大讚4子的40分鐘表演編排有心思，為fans帶來《全民造星》後久違的小組合唱。

韋禮安在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 韋禮安在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) AGA在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) AGA在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 理想混蛋在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 理想混蛋在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 湯令山在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 湯令山在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global)

音樂會首先由理想混蛋打頭陣，主唱雞丁特意與台下粉絲互動，當演唱成名作《不是因為天氣晴朗才愛你》，炒熱氣氛。AGA送上自己創作的歌曲《小問題》、《3am》、MIZU等，並以早期的《Wonderful U》《孤雛》作結。接著韋禮安唱畢《世界上最重要的人》和《慢慢等》後，親切地以廣東話跟觀眾打招呼，「我的廣東話不是很好，所以你們會聽得比較辛苦。」其間他跟觀眾玩燈海人浪，又不時遞咪大合唱，當唱到《如果可以》時，觀眾的和唱再次推高氣氛。湯令山唱出《緊急聯絡人》、《confidence》、《honest》等，其後談到首張專輯《to be honest》時，他感觸表示仍在學習如何誠實面對和隱藏情感。

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MIRROR在第二場One Love Asia Festival壓軸演出。(圖： IMC Live Global) MIRROR在第二場One Love Asia Festival壓軸演出。(圖： IMC Live Global) MIRROR在第二場One Love Asia Festival壓軸演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Jeremy在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Anson Lo在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 「95 line」Anson Lo和Jeremy在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) 「95 line」Anson Lo和Jeremy在第二場One Love Asia Festival演出。(圖： IMC Live Global) Jeremy演唱《獨角獸之戀》。(圖： IMC Live Global) 姜濤與Anson Lo。(圖： IMC Live Global)

Jeremy未滿意表現

壓軸出場的MIRROR4子首先以《ROCKETSTARS》和《DAY 0》炸爆舞台，繼而是 Jeremy 深情演唱甜蜜單曲《獨角獸之戀》，Anson Lo以新歌《深閨》接力後，緊接是「95 line」驚喜合體跳唱《唯美本尊》和《ON》，全場high爆。Jeremy完騷後在社交平台出po分享感受，「《唯美本尊》排舞，我覺得好神奇，同Anson Lo喺台上面合作，都已經好耐冇試過。」對於自己表演，Jeremy不太滿意，「希望大家喜歡今次我哋嘅組合，我哋嘅表演名係 唯美ON』，今日表現我自己係有d唔滿意，下一次會再做好d

姜濤檢討仍要改進

第三位solo的姜濤以變身宅男look登場，演繹周杰倫名曲《陽光宅男》，唱至中段突然「黑化」變身，為觀眾帶來驚喜，整體發揮穩定。完騷後姜濤在社交平台留言檢討：「回去和老師一起分析了幾個還需要改進的點，要進步的地方還有很多，希望大家多多批評指教，但不管怎麼樣，希望你們看得開開心心的，以後，還有驚喜！」

姜濤在One Love Asia Festival化身四眼宅男演唱《陽光宅男。(圖： IMC Live Global) 姜濤在One Love Asia Festival化身四眼宅男演唱《陽光宅男。(圖： IMC Live Global) 姜濤在One Love Asia Festival化身四眼宅男演唱《陽光宅男》。(圖： IMC Live Global) 姜濤由四眼宅男「黑化」變身。(圖： IMC Live Global) Jer演唱新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，壓力感十足。(圖： IMC Live Global) Jer演唱新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，壓力感十足。(圖： IMC Live Global) Jer演唱新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，交出高水準表現。(圖： IMC Live Global) Jer演唱新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，交出高水準表現。(圖： IMC Live Global) Jer化身舞王柳跳唱《DUMMY》。(圖： IMC Live Global) Jer化身舞王柳跳唱《DUMMY》。(圖： IMC Live Global) 姜濤與Jer合體跳唱《DUMMY》，全場粉絲尖叫。(圖： IMC Live Global) 姜濤與Jer合體跳唱《DUMMY》，全場粉絲尖叫。(圖： IMC Live Global) 姜濤與Jer合體跳唱《DUMMY》時埋身的眼神交流，令全場粉絲尖叫。(圖： IMC Live Global) Jer府身時甩了耳機，未能即時重戴，處變不驚繼續跳唱。

Jer化身舞王柳 「方晴子軒」合體

最後一位登場的Jer以卓越唱功首次公開演繹新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》(除了MIRO限定的「見面祭」)，接著化身「舞王柳」與姜濤跳唱《DUMMY》，「紅濤綠柳」aka「方晴子軒」合體，瞬間將現場氣氛推至頂點，兩人壓台感十足，全場high爆。其中埋身眼神交流，引來fans 尖叫聲。其間姜濤要撳低Jer時，Jer順勢俯身時甩脫耳機，唱將處變不驚，在沒戴耳機下繼續演唱，表現獲讚。從MIRROR官方IG Story的短片所見，Jer花了不少

演出尾聲，MIRROR 4子再次合體，感謝所有烈日當空下排隊的粉絲，並帶來《Catch a Vibe》和《IGNITED》為音樂會畫上圓滿句點，其中《IGNITED》的rap唱部分由Jeremy負責，他事後出Po表示，「Ignitedrap真係唔簡單，好難，練咗好耐 。」

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