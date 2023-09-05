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娛樂
2023-09-05 17:57:51

ONE PIECE海賊王真人版｜盤點「真人版卓洛」真劍佑花邊新聞 遭人妻硬上、育私生女傳聞最轟動

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26歲日本星二代新田真劍佑憑真人版《One Piece》卓洛一角進一步刺激人氣。

26歲日本星二代新田真劍佑憑真人版《One Piece》卓洛一角進一步刺激人氣。

日本已故影星千葉真一的26歲長子新田真劍佑，近年成功打入荷李活市場，繼5年前參演科幻大片《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）之後，其擔正的真人版電影《聖鬥士星矢》（Knights of the Zodiac）早前已在美國及日本上映，可惜成績強差人意。

真劍佑由日劇界轉戰串流平台，去年起分別效力Netflix及Disney+，由他參演的真人版美劇《One Piece》上架後在全球掀起熱烈討論，反應比預期理想，在爛番茄網上的新鮮度已升至83%，連帶扮演卓洛的真劍佑也人氣直線飆升。

真劍佑在《One Piece》的卓洛造型靚仔有型。

真劍佑在《One Piece》的卓洛造型靚仔有型。

新田真劍佑的卓洛造型靚仔超帥，獲得各地網民大讚，還成功圈粉。真劍佑今年1月宣布成家立室，老婆是昔日童星岡本奈月，兩人今年還迎來第一胎。33歲岡本奈月比男方大7歲，婚前被爆於2018年時以人妻身份認識真劍佑，其當時丈夫任職形象設計師，岡本是陪伴丈夫到拍攝現場才認識真劍佑，婚外情一度影響真劍佑的藝人形象，更爆出他與ONE OK ROCK主音Taka為岡本發生爭執，兩男最後更因而絕交收場。

新田真劍佑父親是已故影星千葉真一，曾拍下《風雲》及《標殺令》等經典電影。

新田真劍佑父親是已故影星千葉真一，曾拍下《風雲》及《標殺令》等經典電影。

新田真劍佑入行以來的是非不只一宗，2016年、當他只得19歲剛上位之際，卻被日媒《Friday》爆料指他在美國秘密育有私生女，而囡囡的生母是名人妻，真劍祐被指是遭女方「硬上」才有小孩。當時消息指出，真劍佑的私生女約5歲，女兒生母則是一名年過40歲的人妻，不過消息傳出後，真劍佑方面一直未有作出回應。

另外，爆料YouTuber東谷義和亦曾指新田真劍佑分別搭上大原櫻子、潮模谷川菜奈、網紅小澤美里、NMB48前成員村瀨紗英等女星，更與澤尻英龍華發展出性伴關係。

真劍佑擔正的真人版電影《聖鬥士星矢》今年上映，可惜成績強差人意。 真劍佑今年1月宣布成家立室，老婆是昔日童星岡本奈月。 岡本奈月未跟前夫離婚就搭上細7歲的真劍佑。 新田真劍佑 新田真劍佑 新田真劍佑
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