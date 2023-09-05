ONE PIECE海賊王真人版｜盤點「真人版索隆」真劍佑花邊新聞 遭人妻硬上、育私生女傳聞最轟動

日本已故影星千葉真一的26歲長子新田真劍佑，近年成功打入荷李活市場，繼5年前參演科幻大片《悍戰太平洋2：起義時空》（Pacific Rim: Uprising）之後，其擔正的真人版電影《聖鬥士星矢》（Knights of the Zodiac）早前已在美國及日本上映，可惜成績強差人意。

真劍佑由日劇界轉戰串流平台，去年起分別效力Netflix及Disney+，由他參演的真人版美劇《One Piece》上架後在全球掀起熱烈討論，反應比預期理想，在爛番茄網上的新鮮度已升至83%，連帶扮演索隆的真劍佑也人氣直線飆升。