OneUp新歌《10號碼頭的半對》邀人氣YouTuber玩淒美 Oscar騷六嚿腹肌派福利

由高顏值混血型男Bronny賀邦與Oscar方智弘組成的新晉男子組合OneUp，繼之前推出首支派台歌《Ten Outta Ten》後，昨日再推出新歌《10號碼頭的半對》，繼續化身冧歌王子，今次MV內，Bronny與Oscar更大派「福利」，除邀請人氣YouTuber 杮杮chichi與Santis陳映影分別飾演二人女友外，Oscar還首度在鏡頭前半裸出浴，大騷六嚿腹肌，勁吸眼球。

OneUp新歌《10號碼頭的半對》講述Bronny與Oscar兩段淒美的愛情故事，最終都是分手收場，並以海旁作結，將他們的故事串連一起。Bronny透露今次故事滲透不少個人經歷：「我嗰部分嘅故事都係建基於自己經歷，係慘痛嘅分手故事，但我就唔係喺中環海旁，多數都喺西九海旁，嗰邊經歷會多少少。」Bronny還表示會透過寫歌來治療失戀，將傷心的情感抒發到歌曲之中；至於Oscar自言是偏向失理性，當分手時，他會非常沮喪，會在街頭流男兒淚，沒有任何舒緩方法，唯一只靠等待時間沖淡情傷。