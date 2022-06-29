Oricon上半年成績｜Aimer憑《鬼滅之刃》主題曲封串流歌后 《殘響散歌》同時奪數碼單曲冠軍

2022上半年即將結束，日本Oricon結算前半年度的樂壇成績，Johnny’s事務所力捧男團Snow Man，早前推出的第六張單曲《Brother Beat》，至目前為止賣出85.9萬張，成為上半年最暢銷實體單曲；而同門組合SixTONES亦平分春色，憑住第二張專輯《CITY》的56萬張銷量，榮登上半年最暢銷專輯，至於同門師兄嵐的休團演唱會《This is 嵐 LIVE 2020.12.31》，就成為最暢銷DVD及最暢銷藍光碟等共三獎之冠。

近年全球樂迷紛紛轉用串流平台聽歌，串流成績反映出廣大歌迷的喜好及受歡迎指數；大熱動畫《鬼滅之刃》第二季「遊郭編」主題曲、Aimer主唱的《殘響散歌》，過去半年錄得1.739億次點播，成為上半年排行榜No.1，此曲同時亦成為數碼單曲冠軍，於上半年有超過36.3萬次收費下載紀錄，拋離King Gnu歌曲《逆夢》的18.7萬次成績；而King Gnu亦大受歡迎，十大的第二至第四位也是他們的作品，順次序為《逆夢》、《一途》及《Chameleon》。此外，神秘女歌手Ado的《狂高》，則是上半年最高下載紀錄的數碼專輯，以36,836次險勝亞軍、宇多田光最新大碟《BAD MODE》的32,391次。