P1X3L借新歌答謝fans支持 承諾陪伴大家走下去

P1X3L日前推出新歌《Wherever You Are》，不少人以為他們推出的是情歌，但原來這首歌是他們送給fans，以答謝Puzzle(P1X3L fans暱稱)一直以來的愛戴與支持，而且互相守護。

新歌MV見到三子與女主角遊歷不同地方，先在天台布置小天地嬉戲追逐，又玩枕頭大戰，漫天羽毛畫面相當唯美。另外，Phoebus帶女主角手牽手滾軸溜冰，又到籃球場談心；Marco帶女主角到畫室一起創作，感受文藝氣息；而George則帶女主角到貨櫃場探險，表達與Puzzle之間互相守護，一起探索前面未知的路途。