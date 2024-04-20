P1X3L出道三年願望達成 首個 演唱會獲七仙羽「加持」賜名

獲悉終於可以舉行屬於P1X3L的演唱會，三子都十分興奮，4月23日正式公開售票，只於快達票（網上及購票熱線），Phoebus坦言會有一份少少的壓力，因為籌備時夠不是太多，加上兩個騷一齊進行。但他們一直好想有自己的演唱會，亦有做功課，好好裝備自己，都希望可以答謝一直支持P1X3L的觀眾、fans，也想給觀眾驚喜，讓大家看到他們的成長。他說：「這段時間我們都有好好管束自己，在各方面都努力，希望讓大家看到他們三個都有成長，在舞台上更有魅力。」George說：「知道今次落實搞P1X3L的SHOW，大家都好開心。對我來說，今次除了有自己的舞台好興奮外，亦當是考試。這幾年來我都沒試過SOLO踩上舞台，P1X3L在大舞台的表演機會都不多。今次希望將最好一面展露出來。至於驚喜位，我們的演唱會著重於P1X3L，會由頭解釋P1X3L是甚麼一回事，演唱會RUNDOWN亦會用歌曲去解釋。我們三兄弟之間會有CROSSOVER，嘉賓仍在考慮中，希望今次大家ENJOY演唱會，我會將這個月最好的狀態表演給大家睇到。」Marco坦言期盼了很久的演唱會終於舉行，他說：「P1X3L等這個演唱會的時間是有點耐，但我覺得這個moment是剛剛好。現在我們都READY，想比觀眾看到我們未被人看到的一面。我們三個在演唱會都會有不同的STYLE，亦會做以前試過還未試過的演出。P1X3L對舞台是有一種執著，我很鍾意在舞台的狀態，跟觀眾交流是好爽，令我更期盼今次如何跟觀眾、隊友、幕後等碰撞出更正的東西出來。」