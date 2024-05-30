P1X3L專訪｜終圓夢開首個演唱會 曾感生不逢時 Phoebus曾幻想接受韓團訓練(有片)

P1X3L將於明晚(31日)迎來首個團隊的專屬演唱會，回到3年多前宣布成軍的九展StarHall舉行《P1X3L !OMG LIVE 2024》，無論對P1X3L三子吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)和葉振弘(Marco)，或是「Puzzle」(粉絲暱稱)，都別具意義。回想2019年參加《全民造星2》後，等足一年P1X3L才出道，偏偏遇上3年疫情，George坦言曾感生不逢時，Phoebus和Marco笑言曾天真以為像BTS或GOT7等韓國偶像男團，接受全面訓練，從幻想破滅到學習調節期望，3子各自找到目標與定位，合力令P1X3L更壯大，在限制裡交出最佳發揮。

Marco 望梅止渴瘦身 開show在即，P1X3L三子早前受訪，劇透將有battle和crossover環節，屆時亦會選唱其他歌手作品，Phoebus透露：「將P1X3L整個名字，拆解成演唱會不同部分，大部分時間都會3個在台上，想呈現一體和齊心。」配合演唱會，除了推出新歌《Next Round》，他們還計劃推出名命為《P1X3L》的首張專輯。至於會否騷肌？3子大賣關子，不過他們已全面推入備戰狀態，各有不同瘦身操肌大法，Marco被爆經常看茶餐廳短片，他笑言，「因為要望梅止渴，想食星洲炒米，但現實是食生菜，要食得清淡一點。」George則要戒宵夜，「因為我好鍾意食宵夜，會煮公仔麵和食麥記套餐，現在開冰箱飲水。」Phoebus則要贈磅，「不介意吃肉類和澱粉質，反而要多吃幾餐和飲健身奶粉。」 George 從演戲找到自信 憑綜藝節目《大海男兒》為人熟悉，3子在唱歌、拍劇和綜藝上有不同嘗試，逐漸找到各自的目標和定位，George表示，「每個人都有找到自己最舒服的種類，Marco唱歌、Phoebus跳唱，我在演戲中找到最自信的自己。以前不懂得享受，現在會將演戲的自信放在音樂上，最重要是享受。」Phoebus則被指學懂從容不迫，George續說：「目前的他就是鏡頭後的吳啟洋，他將平時相處放在幕前。」Phoebus直認，「以前做訪問較易變得太認真，現在漸懂得拿捏尺度。」

與四大天王玩配對 初出道曾被指「得罪造型師」的Marco，獲隊友讚氣場強大，台型十足，他卻忽然提到四大天王，「其實我想追求張學友的感覺……」兩位隊友即大玩角色分配，被指有鷹鼻似劉德華的Phoebus即唱：「獨自去偷歡……」George則在黎明與郭富城之間，難以取捨，笑鬧一番後，Marco終可認真說句：「我是絕對不是偶像派。唱歌帶給我快樂，那我就唱歌，最重要是保持快樂心態。」George不忘強調，「大家各自找到不同目標，為要令P1X3L的力量更壯大，這次的演唱會希望讓觀眾看到我們3個是一體，一條心表演。」 際遇不似預期 三子先簽約電視台，再簽約環球唱片以P1X3L名義出道，曾幻想可踩上大舞台、出埠表演，際遇卻不似預期，不斷經歷期望落差，Phoebus笑言，「以前未入行聽K-POP，睇BTS或GOT7的MV長大，幻想拍那些MV、接受男團訓練，入行後才發現有很多資源、創意或時間的限制，例如今日跟你講準備拍MV，下星期就要拍了。」問到可感失望？Marco則回應指現已適應，「不是說失望，以前未清楚行業規矩或運作，現在更明確要自己做平衡，怎可以有限資源拍一個好的MV、做一首好的歌。」既然有很多控制不了的外圍因素，不如專心做好作品，至少自己享受過程。