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娛樂
2024-08-02 16:45:00

P1X3L新歌MV玩賽車飄移 Phoebus：飄到想嘔但又要表情管理

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男團P1X3L推出新全新單曲《Next Round》。

男團P1X3L推出新全新單曲《Next Round》。

男團P1X3L早前於《P1X3L !OMG LIVE 2024》演唱會率先演繹的新全新單曲《Next Round》，今日(2)正式面世。新歌力量澎湃，展現出P1X3L的態度及魄力，為配合歌曲主題，MV特意挑選力量與速度感兼備的賽車作題材，三子更首嘗飄移滋味，將頭伸出車外對嘴拍攝多個鏡頭，又在雨中激舞，Phoebus更有「玩火」鏡頭，連串精彩場面目不暇給。

P1X3L推出團隊同名專輯。 P1X3L成員George拍團歌《Next Round》拍MV。 P1X3L成員Pheobus拍團歌《Next Round》拍MV。 P1X3L成員Macro拍團歌《Next Round》拍MV。 P1X3L成員George拍團歌《Next Round》拍MV。

Next Round》的點題歌詞：「用強敵來造王／大招練抗打／力量值未去到上限」，以作品告訴大家遇強越強，準備使出渾身解數，隨時接受任何挑戰。三子談到拍MV，首次坐副駕位置感受飄移快感時，興奮高呼：「好爽！好正！」Phoebus笑言：「其實飄完有啲想嘔，但為咗表情管理要故作鎮定，事後要用一個鐘時間平伏心情！」另外「玩火」的場景由Phoebus負責，兩位兄弟在旁笑言：「要放火，梗係你啦Phoebus！你手長啲吖嘛，腳又長啲跑都跑得快啲啦！」

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P1X3L成員Pheobus拍團歌《Next Round》拍MV。 P1X3L成員Marco拍團歌《Next Round》拍MV。 P1X3L為新歌拍《Next Round》。

P1X3L》同名專輯

適逢今日是他們首張同名專輯《P1X3L》推出的大日子，他們心情激動：「心情係好興奮！好想快啲俾Puzzles(粉絲稱呼)見到面世嘅album！」被問到唱片封套哪個造型最深刻，他們笑言：「最深刻係有一個造型係著咗三件衫兩條褲，呢個半文青look著咁多就係為咗有多啲layers，哈哈！」