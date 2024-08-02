P1X3L新歌MV玩賽車飄移 Phoebus：飄到想嘔但又要表情管理

男團P1X3L早前於《P1X3L !OMG LIVE 2024》演唱會率先演繹的新全新單曲《Next Round》，今日(2日)正式面世。新歌力量澎湃，展現出P1X3L的態度及魄力，為配合歌曲主題，MV特意挑選力量與速度感兼備的賽車作題材，三子更首嘗飄移滋味，將頭伸出車外對嘴拍攝多個鏡頭，又在雨中激舞，Phoebus更有「玩火」鏡頭，連串精彩場面目不暇給。

《Next Round》的點題歌詞：「用強敵來造王／大招練抗打／力量值未去到上限」，以作品告訴大家遇強越強，準備使出渾身解數，隨時接受任何挑戰。三子談到拍MV，首次坐副駕位置感受飄移快感時，興奮高呼：「好爽！好正！」Phoebus笑言：「其實飄完有啲想嘔，但為咗表情管理要故作鎮定，事後要用一個鐘時間平伏心情！」另外「玩火」的場景由Phoebus負責，兩位兄弟在旁笑言：「要放火，梗係你啦Phoebus！你手長啲吖嘛，腳又長啲跑都跑得快啲啦！」