P1X3L演唱會｜處男騷成九展最後演唱會 「新P牌」Marco自爆曾因衝紅燈肥佬(有片)

男團P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》昨晚(31日)於九展Star Hall圓滿結束，吳啟洋(Phoebus) 和葉振弘(Marco)和歐鎮灝(George)完騷回到ViuTV錄影廠受訪，是廠房最後一次的採訪活動，亦是《全民造星》比賽的復活區。P1X3L第一次演唱會，相信亦是九展Star Hall最後一場大型賣票演唱會(暫知)，3子笑言不知情，Phoebus表示，「我們都希望真的是最後一場，其實剛才的氣氛給我感覺是大家都很不捨得。」談到受訪場地正是《造星》復活區，流過不少汗與淚水，滿載回憶，Marco激動表示，「就係入嚟坐咗幾十個鐘！」George指著Phoebus說，「你五盞燈，唔使入嚟，我要復活入圍。」Phoebus攬著兩位兄弟：「唔緊要，我哋現在有P1X3L！」George認真表示，P1X3L在這裡出生，雖然九展拆卸，但會在其他地方崛起，他們亦希望將來做得更好。

自爆忘記 《前傳》歌詞 談到完騷感受， 3號風球下觀眾仍支持，家人、中學老師和同學均有捧場，Marco感恩期待已久，P1X3L終於踏上屬於自己的舞台，Phoebus表示，「各位真的留了一個很好的回憶給我們。」3子沒料到fans不肯走，要他們二次encore 再上台，George續說，「迫我哋唱《前傳》，(記得舞步嗎？)唔好話舞步，連歌詞都唔記得，因為當年係李拾壹唱。」Phoebus形容是熱身賽，盼日後有更多不同的工作機會。問到自評表現，Phoebus自言經驗不足，開場用盡全力跳唱3首團歌，「唔知係咪腎上腺素升得太勁，好用力唱，到自己solo唱慢歌，把聲已經攰，未夠經驗。」

玩互摸 驗證肌肉 3人為籌備演唱會消瘦不少，Phoebus無奈表示，「其實我要增肥，每日都食三、四餐。」Marco就靠「望梅止渴」睇咗當食咗，成功瘦身更即場大騷「起腱手瓜」，問到為何不騷肌，他們笑言等下次，並即場互摸驗證，腹肌胸肌全部真材實料。開騷前考獲P牌的Marco，在台上公開要求父親買跑車，他笑言「新牌仔」先借父親的座駕練習，他坦言考第二次才合格，更自爆首次考牌肥佬原因：「我衝紅燈！」兩位兄弟聞言就呼籲各位新界居民小心Marco，問到可有膽量做Marco的乘客，Phoebus笑言自己揸有車，George更表示寧願call車，搞到Marco好無奈，「俾返啲自我信啦！」