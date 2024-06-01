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娛樂
2024-06-01 10:44:30

P1X3L演唱會｜Phoebus孖Marco合力幫George「除衫」找數 兩度encore清唱《前傳》

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P1X3L首個演唱會開四面台與觀眾近距離接觸。(陳奕釗攝)

P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》，開四面台拉近與觀眾。(陳奕釗攝)

男團P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》昨晚(31日)在3號風球下於九展Star Hall舉行， 有不少圈中好友包括COLLAR成員邱彥筒(Marf)、5G的何洛瑤(Sica)、楊安妮(Win Win)、鍾卓穎(Ash)、葛綽瑤(Yoyo)、許寶恆(Alice)和七師傅等捧場，3子的第一次亦是Star Hall的最後一個售票演唱會，別具意義。

P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》以勁歌熱舞炸爆舞台。(陳奕釗攝) Phoebus和Marco為George「除衫」找數。(陳奕釗攝) Phoebus作勢要幫George解褲鈕，嚇得他高呼「唔使除褲呀！」(陳奕釗攝) Phoebus和Marco為George「除衫」找數。(陳奕釗攝) Phoebus和Marco為George在台上「quick change」。(陳奕釗攝) Marf@COLLAR入場支持P1X3L首個演唱會。(陳奕釗攝) 5G包括Alice、Win Win、Yoyo、Sica和Ash(左至右)入場支持P1X3L首個演唱會。(陳奕釗攝) Sica入場支持P1X3L首個演唱會，表現興奮。(陳奕釗攝) P1X3L首開演唱會，魯生特從外地返港捧場。(陳奕釗攝)

吳啟洋(Phoebus) 和葉振弘(Marco)和歐鎮灝(George)於8時30分與一眾舞蹈員踏上四面台，以《BOMB》為演唱會掀序幕，接連唱出 《Just Lean On Me》和未派台的新歌《Next Round》炸爆舞台。接著3子興奮巡迴四面台跟觀眾打招咪，盡情享受四方八面的歡呼聲，然後Phoebus和Marco嚷著要歐鎮灝(George)找數除衫，並請現場觀眾高呼「OMG」，兩人合力為George上映一場「Quick Change」幫他更換白色外套，並作勢要解開George的褲頭，嚇得他連忙閃避大叫「唔使除褲啊！」，George在兩位兄弟協助下換上白色外套，展開solo環節。

P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》，Marco表演飲水。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》，Marco表演飲水。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》，分組crossover。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》，分組crossover。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝)

演唱會分為「P1」的solo環節、「X」的crossover和 「3L」合體環節。Phoebus以白馬王子look接力George，首度公開演唱未派台新歌《Feed Me》，他憶述自中二時開始愛上跳唱，曾經為參加跳舞比賽，打爛玻璃潛入排舞室練習，當年的中學老師亦有到場見證他首踏舞台。Marco就自言很喜歡音樂，聽歌經常被觸動情緒，他更趁獨佔獨台的飲水時間，沾沾地享受觀眾的尖叫聲。隨後是驚喜的crossover，Phoebus和George合唱《愛你3000》時，窩心地改唱自己填的rap詞，藉歌詞細訴成長心路和多謝fans。

P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝) P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》。(陳奕釗攝)

在「3L」合體環節，3位大男孩為驚喜送上兒歌Medley包括《光之美少女》、《馴獸師之王》和《不死傳說》，全場high爆。在encore時段，3子捧著巨型紅心汽球出場，Marco搞笑地將巨心拋給台下尖叫的Sica，結果拋了給後排七師博。接著，他們唱出道作《Braceless》時，特地走到台下與fans握手，熱情fans一湧以上，Phoebus感激fans的熱情，笑言整晚演唱會的情景，足可loop一年，George不忘多謝在座的家人一直支持，剛考獲P牌的Marco多謝家人，半說笑公開叫父親送車給他。他們原定唱畢《BAD》後結束演唱會，但大批fans不肯離場高呼encore，終打動3子重踏上台，更在徇眾要求下唱出《全民造星》主題曲《前傳》，唱至10時50分為演唱會畫上圓滿句號。

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