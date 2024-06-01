P1X3L演唱會｜Phoebus孖Marco夾攻George「除衫」找數 兩度encore清唱《前傳》

男團P1X3L首個演唱會《P1X3L！OMG！LIVE 2024》昨晚(31日)在3號風球下於九展Star Hall舉行， 有不少圈中好友包括COLLAR成員邱彥筒(Marf)、5G的何洛瑤(Sica)、楊安妮(Win Win)、鍾卓穎(Ash)、葛綽瑤(Yoyo)、許寶恆(Alice)和七師傅等捧場，3子的第一次亦是Star Hall的最後一個售票演唱會，別具意義。

吳啟洋(Phoebus) 和葉振弘(Marco)和歐鎮灝(George)於8時30分與一眾舞蹈員踏上四面台，以《BOMB》為演唱會掀序幕，接連唱出 《Just Lean On Me》和未派台的新歌《Next Round》炸爆舞台。接著3子興奮巡迴四面台跟觀眾打招咪，盡情享受四方八面的歡呼聲，然後Phoebus和Marco嚷著要歐鎮灝(George)找數除衫，並請現場觀眾高呼「OMG」，兩人合力為George上映一場「Quick Change」幫他更換白色外套，並作勢要解開George的褲頭，嚇得他連忙閃避大叫「唔使除褲啊！」，George在兩位兄弟協助下換上白色外套，展開solo環節。

演唱會分為「P1」的solo環節、「X」的crossover和 「3L」合體環節。Phoebus以白馬王子look接力George，首度公開演唱未派台新歌《Feed Me》，他憶述自中二時開始愛上跳唱，曾經為參加跳舞比賽，打爛玻璃潛入排舞室練習，當年的中學老師亦有到場見證他首踏舞台。Marco就自言很喜歡音樂，聽歌經常被觸動情緒，他更趁獨佔獨台的飲水時間，沾沾地享受觀眾的尖叫聲。隨後是驚喜的crossover，Phoebus和George合唱《愛你3000》時，窩心地改唱自己填的rap詞，藉歌詞細訴成長心路和多謝fans。