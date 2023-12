P1X3L盡訴心底話 零偶包與Puzzle歡度佳節

P1X3L為網上音樂節目《Yahoo Lunch K XLive》演出,今次三子唱出團歌及個人單曲,包括《BOMB》、《This Is How We Roll》、《Braceless》,Marco的《海島與少年》和Phoebus的《孤獨先生》,他們另外還有翻唱洪嘉豪的《及時行樂》,為樂迷帶來驚喜。唱歌之外,P1X3L有邀請Puzzle一同玩遊戲,鬥影近期大熱的合照Pose,雖然各個動作未有難到他們,但Puzzle為了要為自己謀福利儲Sticker,P1X3L最終都被評為輸了,要做樣衰表情;不過向來沒有偶包的三人,都盡情投入其中,擺出超乎想像的表情,笑爆全場。

P1X3L亦有分享他們工作上的點滴,拍過不少綜藝的Marco,坦言在非洲拍攝《無制限探險隊》的經歷最為難忘,他說:「地理環境已經係好難忘,同埋要去40日,出發前要打九支疫苗,去到又要驚蚊叮蟲咬,一切都好難忘。」不過被問到可會再次到非洲拍攝,Marco即道:「唔好喇!因為真係好攰,留喺香港舒舒服服好過。」雖然George及Phoebus都表示不會羨慕這樣艱辛的拍攝工作,但Marco倒十分希望能見到兩位好兄弟能在鏡頭面前大嘔特嘔,屆時他們若未能嘔出,Marco能嘔在他們身上也是一件樂事。