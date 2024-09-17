熱門搜尋:
國慶75周年 iPhone 16 綠置居2023 機票優惠 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 天璽．天 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2024-09-17 13:00:00

Panda Waack劉倩兒奪街舞賽冠軍 《造星III》趙祥誠8強止步不氣餒

分享：
Panda Waack奪得Red Bull Dance Your Style香港總決賽冠軍。

街舞殿堂級賽事Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14)在香港文化中心露天廣場舉行，專程從西班牙返港參賽的舞者Panda Waack (劉倩兒)，在現場數以千計的觀眾見證下封王，將於119日代表香港出戰在印度孟買舉行的世界總決賽，與40位來自世界各地的冠軍舞者較量，爭奪冠軍獎座。比賽勝負由現場觀眾投票決定，JACE陳凱詠、楊樂文Lokman @ MIRROR、何啟華Dee @ ERROR等亦有觀賽。

沉寂近兩年的「折骨Ben」出戰Red Bull Dance Your Style香港總決賽。 「折骨Ben」雖然八強止步，但仍會繼續挑戰不同賽事。 沉寂近兩年的「折骨Ben」出戰Red Bull Dance Your Style香港總決賽。

折骨Ben不止步 下年再挑戰

Red Bull Dance Your Style繼去年首次登陸香港後，今年舉行第二屆賽事，於周六下午吸引近2,000市民駐足觀看，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼聲此起彼落。今屆有16名本地街舞精英參賽，由106女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：PoppingHip hopWaackingHouseVoguingKrumpLocking以及Freestyle，參賽舞者以一對一Battle及單淘賽制分高下。每回合均由現場觀眾投票決定晉級贏家，没有專業評審。

沉寂近兩年的《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠亦有參賽，Ben於賽前非常緊張，酷熱天氣下雙手冰冷，但上台繞場一周，即感受到觀眾熱情和舞台給予的能量，投入比賽。雖然最終8強止步，但Ben表示，「我不會止步於今日(19日)，下年Red Bull再有比賽，會再挑戰。」

adblk5
第二屆Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14日)舉行。 第二屆Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14日)舉行。 第二屆Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14日)舉行，吸引近二千名觀眾觀賽。 Red Bull運動員、兩屆世界跳繩錦標賽個人賽冠軍何柱霆Timothy，與世界交互繩錦標賽香港代表Jumpy soul成員，一起為賽事帶來交互繩表演。 精彩Battle：LUENMO LEGION X 精彩Battle：Him J vs Yuen

專程返港參賽

從事編舞、形體指導工作的Panda Waack這次以Wilcard身份參與Red Bull Dance Your Style。過去6年她一直在西班牙巴塞隆拿發展，2021年起在「La Vispera」劇團工作，與Vinka Delgado演出二重奏作品「La Identidad de Vesania」，並在歐洲巡迴演出。同年於Festival Corto in Danza (意大利)2022 Marballus Festival (意大利) 2023 Dansa Metropolitana (巴塞隆拿)中演出獨舞作品「Beautiful Chaos 及「S1950」。這次專程返港參賽，她表示一來是為了與家人及朋友見面，二來亦可與本地舞者一聚。

Red Bull Dance Your Style由現場的觀眾投票決定勝者，JACE陳凱詠投入觀賽。 Red Bull Dance Your Style由現場的觀眾投票決定勝者，Lokman @ MIRROR、Dee @ ERROR等藝人亦有觀賽。 Red Bull Dance Your Style由現場的觀眾投票決定勝者，JACE陳凱詠亦有觀賽。 Red Bull Dance Your Style由現場的觀眾投票決定勝者，JACE陳凱詠等藝人亦有觀賽。

感激家人支持

殺入決賽的Panda Waack面對擅長HouseChoreographyOCEAN，不負眾望在3個回合的比拼後，獲現場大多數觀眾的支持，眾望所歸贏冠。她表示，「贏得冠軍最想感謝的是家人，沒有他們一直以來的支持就沒有今天的她。看見站在台下的他們，我覺得一直都值得，一心想着全力以赴，這便已經足夠，就當是贏了。」她十分期待代表香港出戰在印度舉行的世界總決賽，因可以與很多來自不同國家、擁有不同文化背景的舞者碰頭，並順道遊覽。