Panda Waack劉倩兒奪街舞賽冠軍 《造星III》趙祥誠8強止步不氣餒

街舞殿堂級賽事Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14日)在香港文化中心露天廣場舉行，專程從西班牙返港參賽的舞者Panda Waack (劉倩兒)，在現場數以千計的觀眾見證下封王，將於11月9日代表香港出戰在印度孟買舉行的世界總決賽，與40位來自世界各地的冠軍舞者較量，爭奪冠軍獎座。比賽勝負由現場觀眾投票決定，JACE陳凱詠、楊樂文Lokman @ MIRROR、何啟華Dee @ ERROR等亦有觀賽。

折骨Ben不止步 下年再挑戰

Red Bull Dance Your Style繼去年首次登陸香港後，今年舉行第二屆賽事，於周六下午吸引近2,000市民駐足觀看，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼聲此起彼落。今屆有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：Popping、Hip hop、Waacking、House、Voguing、Krump、Locking以及Freestyle，參賽舞者以一對一Battle及單淘賽制分高下。每回合均由現場觀眾投票決定晉級贏家，没有專業評審。

沉寂近兩年的《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠亦有參賽，Ben於賽前非常緊張，酷熱天氣下雙手冰冷，但上台繞場一周，即感受到觀眾熱情和舞台給予的能量，投入比賽。雖然最終8強止步，但Ben表示，「我不會止步於今日(19日)，下年Red Bull再有比賽，會再挑戰。」