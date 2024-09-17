Panda Waack劉倩兒奪街舞賽冠軍 《造星III》趙祥誠8強止步不氣餒

街舞殿堂級賽事Red Bull Dance Your Style香港總決賽於上周六(14日)在香港文化中心露天廣場舉行，專程從西班牙返港參賽的舞者Panda Waack (劉倩兒)，在現場數以千計的觀眾見證下封王，將於11月9日代表香港出戰在印度孟買舉行的世界總決賽，與40位來自世界各地的冠軍舞者較量，爭奪冠軍獎座。比賽勝負由現場觀眾投票決定，JACE陳凱詠、楊樂文Lokman @ MIRROR、何啟華Dee @ ERROR等亦有觀賽。
折骨Ben不止步 下年再挑戰
Red Bull Dance Your Style繼去年首次登陸香港後，今年舉行第二屆賽事，於周六下午吸引近2,000市民駐足觀看，現場氣氛熾熱，觀眾的歡呼聲此起彼落。今屆有16名本地街舞精英參賽，由10男6女舞者組成，各自擅長不同的舞種，包括：Popping、Hip hop、Waacking、House、Voguing、Krump、Locking以及Freestyle，參賽舞者以一對一Battle及單淘賽制分高下。每回合均由現場觀眾投票決定晉級贏家，没有專業評審。
沉寂近兩年的《全民造星III》冠軍「折骨Ben」趙祥誠亦有參賽，Ben於賽前非常緊張，酷熱天氣下雙手冰冷，但上台繞場一周，即感受到觀眾熱情和舞台給予的能量，投入比賽。雖然最終8強止步，但Ben表示，「我不會止步於今日(19日)，下年Red Bull再有比賽，會再挑戰。」
專程返港參賽
從事編舞、形體指導工作的Panda Waack這次以Wilcard身份參與Red Bull Dance Your Style。過去6年她一直在西班牙巴塞隆拿發展，2021年起在「La Vispera」劇團工作，與Vinka Delgado演出二重奏作品「La Identidad de Vesania」，並在歐洲巡迴演出。同年於Festival Corto in Danza (意大利)、2022 年Marballus Festival (意大利) 及2023 年Dansa Metropolitana (巴塞隆拿)中演出獨舞作品「Beautiful Chaos」 及「S1950」。這次專程返港參賽，她表示一來是為了與家人及朋友見面，二來亦可與本地舞者一聚。
感激家人支持
殺入決賽的Panda Waack面對擅長House及Choreography的OCEAN，不負眾望在3個回合的比拼後，獲現場大多數觀眾的支持，眾望所歸贏冠。她表示，「贏得冠軍最想感謝的是家人，沒有他們一直以來的支持就沒有今天的她。看見站在台下的他們，我覺得一直都值得，一心想着全力以赴，這便已經足夠，就當是贏了。」她十分期待代表香港出戰在印度舉行的世界總決賽，因可以與很多來自不同國家、擁有不同文化背景的舞者碰頭，並順道遊覽。