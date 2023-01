Paris Hilton下月將滿42歲,近日她自爆榮升人母,與老公Carter Reum找來代孕母產子,初嘗為人父母的滋味。

Paris Hilton一直有意生B,她跟丈夫曾試過接受人工受孕,可惜在2021年婚後未有所出,最終決定借肚產B。小生命出世消息曝光後,Paris即透過社交平台親自報喜,公開一張自己捉住BB小手的溫馨照片。她還留言:「You are already loved beyond words」同時,Paris亦向外發聲明分享興奮心情:「一直以來成為母親是我的夢想,而我好開心Carter與我覓得彼此。我們太興奮能一起組織我們的家庭。」Paris更透露BB是個男嬰。