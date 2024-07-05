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娛樂
2024-07-05 17:30:27

per se新歌以日本動漫風格作主題 MV藉欺凌事件表達現實殘酷

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per se新歌以日本動漫風格作主題 MV藉欺凌事件表達現實殘酷

per se成員Sandy與Stephen為MV「畫花臉」演出。

本地二人樂隊per se加入Sony Music後頻有新作，繼也許沒有未來神後二人推出新歌主題歌。今次新作由曲、詞到編監都由per se一手包辦。主題歌延續前作，繼續建構屬於per se的「未來神」故事，有趣是由音樂、歌曲封面到MV，有關新歌的一切都極具動漫感，充滿熱血。

譜寫「中二病」故事

主題歌由Sandy、Stephen二人親自填詞，雖承接前作，但卻是完全不同的故事。per se解釋今次歌曲是想描繪一個「中二病」、以為自己是世界中心的少年，如何面對自己並非世界主角的殘酷現實。為表達主題，他們二人亦特意在歌詞上費盡心思，當中最特別則是中、英歌詞並存。Stephen分享：「英文part代表住有初心時嘅感覺、覺得自己仍然係被選中；中文part就係被現實打倒，透過兩種語言帶出對比。」為烘托「中二病」的感覺，今次新歌旋律充滿日本動漫歌曲風格。per se坦言在創作時已將主題歌當作動畫主題曲般創作，渴望營造出日系、熱血的感覺。不過同時間，per se更多的是想藉此製造出一種青春單純、充滿衝動、幼稚的氛圍。

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本地二人樂隊per se推出新歌《主題歌》。 《主題歌》以日本動漫風格為主題，MV藉欺凌事件表達現實殘酷。

畫花臉化身漫畫人物

今次主題歌MV也許沒有未來神再由麥曦茵執導。故事取景於學校，MV出現校園欺凌的情節。per se解釋：「入面欺凌主角嘅人，其實我係想表達出現實中其他人嘅批評，同埋阻住你遵從自己內心成長嘅事物。」今次MV極具動漫感，主角為一名熱愛畫畫的少女，藉由畫畫去幻想自己是世界主角。MV中亦穿梭現實與漫畫兩個世界觀，並且有CG動畫部分包含於MV之中，令樂迷除聽覺外，視覺亦有充分享受。Sandy與Stephen亦有參與MV拍攝，二人在MV中角色介乎於漫畫與真實之間。為塑造出這效果，於衣著與化妝上亦花了心思，有如他們服裝與臉上都畫有漫畫人物般的黝黑輪廓線，令兩人成為連接兩個世界的渠道。

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MV中首見打鬥場面

以往per se的MV已有不同的元素包含其中，今次更首次有打鬥場面。per se二人提到原來今次有份參演的演員都有武打底子，當中兩位飾演欺凌者的為動作演員；主角Ocean更是空手道黑帶。不過除打鬥場面得留意外，導演與一眾幕後如何將打鬥與畫畫連貫更是重點，per se表示：「大家可以留意吓打交同埋畫畫嘅部分，兩樣係好無瑕咁連貫，將成個故仔表達出嚟！」

per se新歌《主題歌》極具動漫感，充滿熱血。 per se由衣着到化妝均花了心思。 per se由衣着到化妝均花了心思。 per se解釋今次歌曲是想描繪一個「中二病」少年。 per se解釋今次歌曲是想描繪一個「中二病」少年。 per se的MV首次有打鬥場面。 今次有份參演MV的演員都有武打底子。