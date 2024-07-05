per se新歌以日本動漫風格作主題 MV藉欺凌事件表達現實殘酷

本地二人樂隊per se加入Sony Music後頻有新作，繼《也許沒有未來神》後二人推出新歌《主題歌》。今次新作由曲、詞到編監都由per se一手包辦。《主題歌》延續前作，繼續建構屬於per se的「未來神」故事，有趣是由音樂、歌曲封面到MV，有關新歌的一切都極具動漫感，充滿熱血。

譜寫「中二病」故事

《主題歌》由Sandy、Stephen二人親自填詞，雖承接前作，但卻是完全不同的故事。per se解釋今次歌曲是想描繪一個「中二病」、以為自己是世界中心的少年，如何面對自己並非世界主角的殘酷現實。為表達主題，他們二人亦特意在歌詞上費盡心思，當中最特別則是中、英歌詞並存。Stephen分享：「英文嗰part代表住有初心時嘅感覺、覺得自己仍然係被選中；中文嗰part就係被現實打倒，透過兩種語言帶出對比。」為烘托「中二病」的感覺，今次新歌旋律充滿日本動漫歌曲風格。per se坦言在創作時已將《主題歌》當作動畫主題曲般創作，渴望營造出日系、熱血的感覺。不過同時間，per se更多的是想藉此製造出一種青春單純、充滿衝動、幼稚的氛圍。