Pharrell Williams將參與NewJeans日本出道作《Supernatural》詞曲創作

韓國女團NewJeans將於本月尾在韓國推出新專輯，6月21日會在日本出道，推出專輯《Supernatural》，而同名主打歌《Supernatural》的作詞作曲，據經理人公司ADOR透露，此曲找來美國金牌製作人Pharrell Williams參與作曲作詞工作，這亦是他首次與K-Pop女團合作。

NewJeans的5位成員Minji、Hanni、Danielle、Haerin及Hyein，近日已經為即將推出的新作做準備，包括排舞、錄音及拍攝等工作。據悉《Supernatural》是一首有著retro旋律的流行曲，與成員們感性的vocal有著絕妙配合，ADOR指，「在2009年Pharrell Williams與日本歌手Manami合作《Back of My Mind》中，《Supernatural》取樣他獨有的標誌性即興唱腔，製作人250以New Jack Swing的風格進行了重新詮釋。」

2013年，以neo soul歌曲《Happy》入屋的Pharrell Williams，過去曾多次贏得格林美獎，是一位世界知名的歌手兼音樂製作人。此外，他還會以時裝設計師身份參與時尚活動，當中最廣為人知，就是為Louis Vuitton的男裝系列擔任創意總監，對整個大眾流行文化產，有著巨大影響力。