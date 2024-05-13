熱門搜尋:
東張西望 CHILL CLUB頒獎禮2024 九龍城寨之圍城 Apple 日圓匯率走勢 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-05-13 15:46:32

Pharrell Williams將參與NewJeans日本出道作《Supernatural》詞曲創作

分享：
生活

NewJeans今次日本出道，獲得甚多猛人助陣。

韓國女團NewJeans將於本月尾在韓國推出新專輯，621日會在日本出道，推出專輯《Supernatural》，而同名主打歌《Supernatural》的作詞作曲，據經理人公司ADOR透露，此曲找來美國金牌製作人Pharrell Williams參與作曲作詞工作，這亦是他首次與K-Pop女團合作。

生活 生活

NewJeans5位成員MinjiHanniDanielleHaerinHyein，近日已經為即將推出的新作做準備，包括排舞、錄音及拍攝等工作。據悉《Supernatural》是一首有著retro旋律的流行曲，與成員們感性的vocal有著絕妙配合，ADOR指，「在2009Pharrell Williams與日本歌手Manami合作《Back of My Mind》中，《Supernatural》取樣他獨有的標誌性即興唱腔，製作人250New Jack Swing的風格進行了重新詮釋。」

2013年，以neo soul歌曲《Happy》入屋的Pharrell Williams，過去曾多次贏得格林美獎，是一位世界知名的歌手兼音樂製作人。此外，他還會以時裝設計師身份參與時尚活動，當中最廣為人知，就是為Louis Vuitton的男裝系列擔任創意總監，對整個大眾流行文化產，有著巨大影響力。

生活

Pharrell Williams將參與NewJeans日本出道作《Supernatural》的作曲作詞工作。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受