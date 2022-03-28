Phil Collins與Genesis的Last Show

▲Phil Collins宣布Genesis成為歷史的一刻。▲ 七十年代progressive rock樂隊Genesis出身的Phil Collins，八十年代單飛發展，在英、美流行樂壇獲得極佳成績，但近年因健康問題，甚少在公眾場合露面。Genesis闊別14年再度舉行巡迴演唱會《The Last Domino》，星期六晚更於倫敦O2 Arena演出，Phil Collins的20歲兒子Nic Collins，代替父親上場演出，而Phil Collins在接近完騷時，由兩位隊友Mike Rutherford、Tony Banks陪同出場，宣布Genesis將成為歷史。

1994年於香港大球場演出過一場的Genesis前成員Peter Gabriel，到後台探望隊友。

背傷導致終止事業 身形瘦削外貌蒼老的Phil Collins，需要坐在椅子上講話，他說：「今晚是一個非常特別的夜晚。我們身處倫敦演出。這是我們巡演演出最後一站，也是Genesis 的最後一次演出。」其實去年9 月時，Phil Collins接受BBC採訪時，透露了自己因脊椎受傷，嚴重影響工作與生活，他當時稱：「2007年開始，我的脊椎受傷了，幾乎不能用這隻手握住(鼓棍)，十分沮喪，因為我很想和我兒子一起打鼓。」

由兩位隊友Mike Rutherford、Tony Banks陪伴，Phil Collins向樂迷說再見。

女兒證實引退消息 而Phil Collins的女兒Lily Collins，事後在IG證實Phil Collins與Genesis的最後演出，她說：「今晚標誌著一個時代的結束。目睹這場最後一次演出，會是一生的記憶……謝謝Genesis給我的回憶，謝謝爸爸給我的一切，謝謝Nic Collins讓我成為世界上最驕傲的姐姐。50年的歌與幾代人，一起在慶祝這次巡演結束……」

▲Lily Collins證實爸爸引退的消息。▲