Phoebus吳啟洋現身談Alice緋聞 認與Jaime分手遭unfollow自言唔好受 (有片)

日本連鎖藥妝店位於旺角雅蘭中心店的新店今日開幕，請來P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）擔任一日店長，由於他與拍拖5年的張天穎（Jaime）傳出分手，還被指撻着同門拍檔許寶恆（Alice），今日單拖現身自然被追問感情狀況。

不涉及第三者

P1X3L近日推出最新團歌《BOMB》，Phoebus亦開始錄製個人單曲，透露是首舒情歌，是首帶點悲傷題材的作品，不過就補充並非是純悲傷的慘情歌，有好多技術上要注意。被問到感情狀況，Phoebus先多謝大家關心，他自言一向不想公開討論感情生活，坦認與Jaime已經分開已一段時間，並說：「其實我哋兩個人之間嘅問題，唔涉及第三者，唔涉及呢啲嘢。」Phoebus強調只是兩個人之間的感情事，並非有第三者介入，完成沒有涉及其他人，又針對他早前與Alice的緋聞報道，指當中很多內容並非真實，令大家有好多誤解，提到緋聞女友Alice，他說：「我哋兩個其實係朋友嚟，係好朋友嚟。」Phoebus回應偕Alice同遊廣州長隆樂園被拍，他就解釋當時難得有假期，才相約好友到當地，又再三強調同行並有四個人，還有劇集《飛黃騰達》其他拍檔洪助昇及黎展峯。

Phoebus表示未能做到「時間管理大師」，目前會專注工作，未打算拍拖，當被問到以後是否不敢約Alice出街，他笑言：「直頭唔敢放假。」至於被舊愛Jaime在社交網unfollow一事，Phoebus無奈表示：「其實我自己都未夠時間消化咁多嘢，發生啲咁嘅事，我都唔係咁好受，咁佢要點樣做係佢嘅選擇。」P1X3L自言不作任何評論。