Phoebus吳啟洋首支跳唱派台歌《BAD》面世 脫胎換骨做Bad Boy

P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）繼去年推出兩首個人單曲《漸漸地》和《close friend》後，今次帶來的新作《BAD》以截然不同的音樂曲風，加上鮮明的態度展現型格一面。

《BAD》由Tommy Clint與Kenichi Sakamuro作曲，小克負責填詞，Kenichi Sakamuro、AF同共編曲、AF監製，Phoebus除了擔任主唱，同時包辦填寫Rap詞。Phoebus以充滿霸氣和自信的姿態演繹，填詞人小克歌以「BAD」為主題，內容控訴現實的荒誕，反思何謂偶像、人氣、流量、社交平台、KOL，唱出既然世界已變樣，大家不妨流露自我態度，突破世俗框框。歌曲所說的「壞」，不是舉止言行上的頑劣，而是不介意別人眼光，放膽展現內心面貌，敢於挑戰傳統做一個BAD BOY，而非做一個人云亦云的複製人。